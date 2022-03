Γέννησε η τραυματισμένη έγκυος από το βομβαρδισμένο μαιευτήριο στη Μαριούπολη

H τραυματισμένη έγκυος από το βομβαρδισμένο μαιευτήριο της φωτογραφίας στη Μαριούπολη που έγινε viral αλλά και αντικείμενο ρωσικής προπαγάνδας φέρεται να γέννησε ένα κοριτσάκι.

Η Mariana Vishegirskaya φαίνεται σε νέες φωτογραφίες, που έδωσε στη δημοσιότητα το Associated Press, να ξεκουράζεται σε ένα νοσοκομείο με την νεογέννητη κόρη της, Veronika. Ο σύζυγός της, Yuri, ήταν στο πλευρό της και κρατούσε το νεογέννητο σε μια από τις φωτογραφίες.

Η Vishegirskaya φέρεται να είναι beauty blogger και influencer, με τον λογαριασμό της στο Instagram να μετρά πάνω από 75.000 followers.

Η πρεσβεία της Ρωσίας στη Βρετανία ισχυρίστηκε στο Twitter, χωρίς αποδείξεις, πως η γυναίκα στη φωτογραφία με τα αίματα στο πρόσωπο που φαίνεται να φεύγει από το μαιευτήριο, είναι ηθοποιός που παρίστανε την τραυματία.

Η ρωσική πρεσβεία ανέφερε σε μια σειρά από μηνύματα, που πλέον έχουν διαγραφεί, ότι το συγκεκριμένο νοσοκομείο «δεν λειτουργούσε πλέον» αλλά χρησιμοποιούταν από το νεοναζιστικό Τάγμα Αζόφ, που είχε διώξει το προσωπικό.

Ένα από τα tweets έγραφε πως η γυναίκα, που ονομάζεται Marianna Podgurskaya, χρησιμοποίησε «πολύ ρεαλιστικό μακιγιάζ» για να φαίνεται τραυματισμένη στην φωτογραφία. Η Ναντίν Ντόρις, μέλος της βρετανικής Βουλής, έκανε λόγο για fake news και το Twitter αφαίρεσε τελικά τα μηνύματα.

It's day 15 of war in Ukraine. 1) After yesterday's deadly attack on a Mariupol maternity hospital, a false claim began trending on Russian Telegram that a non-preganant crisis actor played the role of two pregnant women there. It was echoed by the Russian embassy in UK today. pic.twitter.com/LenVVB7wZP

Η Vishegirskaya φαίνεται σε προχωρημένη εγκυμοσύνη σε διάφορες φωτογραφίες στον λογαριασμό της στο Instagram, που κατακλύστηκε ωστόσο από επιθετικά σχόλια στα ρωσικά, στα οποία την κατηγορούσαν ότι συμμετείχε σε «ψεύτικη φωτογράφιση».

Russians are bullying Marianna on Instagram. She is one of women from maternity hospital in Mariupol, shelled by the Russians. Her face appeared today in all the world media. If you can write words of support, it will be the right decision. We’ll transfer your comments to her pic.twitter.com/HAfFBSQz4M