Γάζα: Πέντε όμηροι της Χαμάς επέστρεψαν στο Ισραήλ - Οι τρεις μετά από 505 ημέρες αιχμαλωσίας

Πέντε από τους έξι ομήρους που αναμένεται να επιστρέψουν στο Ισραήλ από τη Γάζα, απελευθερώθηκαν σήμερα από τη Χαμάς.

Νωρίτερα το πρωί του Σαββάτου, ο Ερυθρός Σταυρός παρέλαβε από τη Χαμάς τους πρώτους δύο από τους έξι Ισραηλινούς ομήρους, τους Αβέρα Μενγκίστου και Ταλ Σόχαμ.

Λίγες ώρες αργότερα, παρέδωσε ακόμη τρεις Ισραηλινούς ομήρους, την Ελίγια Κοέν, τον Ομέρ Σεμ Τοβ και τον Ομέρ Βένκερτ, μετά από 505 ημέρες αιχμαλωσίας.

Οι τρεις τους, απήχθησαν από το φεστιβάλ Supernova, από όπου ξεκίνησε η επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου του 2023.

Two Israeli hostages, Tal Shoham and Avera Mengistu, are now being released by Hamas. Four more hostages are to be freed later today. pic.twitter.com/0nWQlwc86P

Οι τρεις τους μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες, έλαβαν οδηγίες να φιλήσουν δύο από τους μασκοφόρους ένοπλους της Χαμάς στην κορυφή των κεφαλιών τους.

«Όλοι επιστρέφουν από τα βάθη της κόλασης στις αγαπημένες τους οικογένειες, που πάλεψαν με όλες τους τις δυνάμεις για να τους δουν σπίτι τους» δήλωσε ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ.

505 days in captivity, the hostages before the kidnapping and today. 💔



Anyone who thinks that Hamas has no right to exist in the world should share this. pic.twitter.com/WZxaeo9XDo