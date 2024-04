Γάζα: Κοντά στο διπλωματικό επεισόδιο Ισραήλ και Πολωνία - Διεθνής δυσαρέσκεια για τη δολοφονία μελών ΜΚΟ

Στα όρια πρόκλησης διπλωματικού επεισοδίου βρίσκεται το Ισραήλ με τη μέχρι πρότινος σύμμαχο Πολωνία λόγω της θανατηφόρας αεροπορικής επίθεσης που εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός σε όχημα που επενέβαιναν εργαζόμενοι της ΜΚΟ World Central Kitchen στη Γάζα. Σημειώνεται ότι στην στο όχημα επενέβαιναν Ευρωπαίοι πολίτες αναμεσά τους και από την Πολωνία.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε την Τρίτη ότι το αεροπορικό πλήγμα που στοίχισε τη ζωή σε εργαζομένους της World Central Kitchen στη Λωρίδα της Γάζας ήταν τραγικό και μη εσκεμμένο, προσθέτοντας ότι «αυτά συμβαίνουν στον πόλεμο».

H δυσαρέσκεια απέναντι στο Ισραήλ εντάθηκε μετά τις δηλώσεις του Ισραηλινού πρεσβευτή στην Πολωνία Γιάκοβ Λίβνε. Ο Ισραηλινός αξιωματούχος, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ ότι «η άκρα δεξιά και αριστερά» στην Πολωνία κατηγορούν το Ισραήλ για δολοφονία εκ προθέσεως, προσθέτοντας ότι οι «αντισημίτες θα είναι πάντα αντισημίτες».

«Κύριε πρωθυπουργέ Νετανιάχου, κύριε πρεσβευτή Λίβνε, η μεγάλη πλειονότητα των Πολωνών έδειξε πλήρη αλληλεγγύη προς το Ισραήλ μετά την επίθεση της Χαμάς», έγραψε ο Ντόναλντ Τουσκ στην πλατφόρμα Χ. «Σήμερα θέτετε αυτή την αλληλεγγύη σε μια πραγματική, σκληρή δοκιμασία. Η τραγική επίθεση σε εθελοντές και η αντίδρασή σας προκαλούν δικαιολογημένη οργή».

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ ύστερα από τα σχόλια του Ντόναλντ Τουσκ, ο Λίβνε δήλωσε ότι το Ισραήλ έχει «κατ’ επανάληψη εκφράσει τη βαθιά του λύπη, θλίψη και συλλυπητήρια για την τραγική απώλεια της ζωής των εργαζομένων στη @WCKitchen».

Επτά εργαζόμενοι της αμερικανικής, μη κυβερνητικής οργάνωσης World Central Kitchen (WCK) σκοτώθηκαν τη Δευτέρα σε ισραηλινό πλήγμα, όπως δήλωσε η οργάνωση αυτή, ανακοινώνοντας την αναστολή των δραστηριοτήτων της στην περιοχή. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της πολωνικής διπλωματίας Ραντοσλάβ Σικόρσκι, το Ισραήλ οφείλει να «ζητήσει συγγνώμη και να αποζημιώσει τις οικογένειες των θυμάτων» που σκοτώθηκαν από το ισραηλινό χτύπημα.

«Εάν ισχύει ότι ένα κομβόι αποτέλεσε εσκεμμένα στόχο διότι υποτίθεται ότι σε αυτό περιλαμβανόταν ένας τρομοκράτης και ότι έτσι θυσιάστηκαν ζωές αμάχων, δεν γνωρίζω κάποιο σύστημα στο οποίο αυτό θα ήταν δικαιολογημένο», δήλωσε ο Σικόρσκι στον κρατικό ραδιοφωνικό σταθμό Trojka. «Ζήτησα πλήρη συνεργασία με τη δική μας εισαγγελία», πρόσθεσε ο επικεφαλής της πολωνικής διπλωματίας. «Δεν μπορούμε να υποβαθμίζουμε αυτή την υπόθεση λέγοντας ότι συνέβη εν καιρώ πολέμου, όπως δήλωσε χθες ο Νετανιάχου», δήλωσε ο υπουργός.

Έντονες ήταν οι διεθνείς αντιδράσεις που προκάλεσε η αεροπορική επίθεση του Ισραήλ και σκότωσε μέλη της ΜΚΟ , με τον επικεφαλή του στρατού να την ονομάζει «σοβαρό λάθος».

Ο επικεφαλής του στρατού του Ισραήλ παραδέχθηκε σήμερα πως διαπράχθηκε «σοβαρό λάθος» όταν εξαπολύθηκε ο αεροπορικός βομβαρδισμός ο οποίος σκότωσε προχθές Δευτέρα επτά εργαζόμενους της μη κυβερνητικής οργάνωσης World Central Kitchen στη Λωρίδα της Γάζας, τραγωδία που προκαλεί διεθνή κατακραυγή.

«Το συμβάν αυτό ήταν σοβαρό λάθος», που «δεν έπρεπε να έχει γίνει», είπε ο αρχηγός του ισραηλινού γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας, ο στρατηγός Χερτσί Χαλεβί, σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του που μεταφορτώθηκε στο X. Επικαλέστηκε «λαθεμένη νυχτερινή αναγνώριση» σε «πολύ περίπλοκες συνθήκες».

Χθες Τρίτη ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ εξέφρασε τα «ειλικρινή συλλυπητήριά του» και «τη βαθιά θλίψη» του για τον βομβαρδισμό, ενώ ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έκανε λόγο για πλήγμα «χωρίς πρόθεση», για «τραγικό» συμβάν.

“I want to be very clear—the strike was not carried out with the intention of harming WCK aid workers. It was a mistake that followed a misidentification—at night during a war in very complex conditions. It shouldn’t have happened.”



Watch the full statement by IDF Chief of the… pic.twitter.com/JnvoJOTVg9 — Israel Defense Forces (@IDF) April 2, 2024

Υποχωρεί η υποστήριξη προς το Ισραήλ - Οι διεθνείς αντιδράσεις

Οι Ηνωμένες Πολιτείες απαίτησαν το Ισραήλ να διενεργήσει «ταχεία και αμερόληπτη» έρευνα, ενώ η Βρετανία κάλεσε τον πρεσβευτή του Ισραήλ για να του εκφράσει την «καταδίκη» του. Ο πρόεδρος Μπάιντεν, «αγανακτισμένος» και «συντετριμμένος», έκρινε πως ο στρατός του Ισραήλ δεν προστατεύει «αρκετά» τους εθελοντές που πάνε να μοιράσουν τρόφιμα στους «πεινασμένους» Παλαιστίνιους στον θύλακα.

Από την πλευρά του ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι εξέφρασε σήμερα στον ισραηλινό ομόλογό του Νετανιάχου την «οργή» των Αυστραλών για «αυτή την τραγωδία».

Κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμοί αντέδρασαν πολύ έντονα, με τον ΟΗΕ να καταγγέλλει την «περιφρόνηση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου» από τον ισραηλινό στρατό και ακόμη και τις ΗΠΑ, τον πιο στενό σύμμαχο του Ισραήλ σε διεθνές επίπεδο, να εκφράζουν «αγανάκτηση».

«Αυτό είναι απαράδεκτο» και αποτελούσε «αναπόφευκτη συνέπεια του τρόπου που διεξάγεται ο πόλεμος», έκρινε από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Αντόνιο Γκουτέρες, επαναλαμβάνοντας για πολλοστή φορά την έκκλησή του να κηρυχθεί άμεσα κατάπαυση του πυρός, να αφεθούν ελεύθεροι οι όμηροι και να επιτραπεί να εισέλθουν μεγαλύτερες ποσότητες βοήθειας στη Γάζα.

“These are the heroes of WCK. These 7 beautiful souls were killed by the IDF in a strike as they were returning from a full day's mission. Their smiles, laughter, and voices are forever embedded in our memories.” - Erin Gore, CEO. Read more: https://t.co/4f38RQ1l4I pic.twitter.com/neAsSzKVP5 — World Central Kitchen (@WCKitchen) April 2, 2024

Η δράση της World Central Kitchen στη Λωρίδα της Γάζας

Η World Central Kitchen, «συγκλονισμένη» για τον θάνατο των μελών της ομάδας της, ανέβασε τα ονόματα, τις εθνικότητες, τις ηλικίες και φωτογραφίες του στο X. Επρόκειτο για 25χρονο Παλαιστίνιο, 43χρονη Αυστραλή, 35χρονο Πολωνό, 33χρονο Αμερικανοκαναδό, καθώς και τρεις Βρετανούς, αντίστοιχα 57, 33 και 47 ετών αντίστοιχα.

Από το ξέσπασμα του πολέμου, η ΜΚΟ συμμετείχε σε ανθρωπιστικές επιχειρήσεις διανέμοντας γεύματα στη Λωρίδα της Γάζας, όπου η πλειονότητα των περίπου 2,4 εκατ. κατοίκων είναι αντιμέτωποι με λιμό, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Συνέβαλε στην αποστολή του πρώτου πλοίου που αναχώρησε για τον θύλακο στα μέσα Μαρτίου από την Κύπρο.

Η World Central Kitchen, η οποία εδρεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες, συγκαταλεγόταν στις ελάχιστες μη κυβερνητικές οργανώσεις που επιχειρούσαν ακόμη στον παλαιστινιακό θύλακα, όπου οι καταστροφές είναι πελώριες εξαιτίας του πολέμου που σε μερικές ημέρες συμπληρώνει μισό χρόνο. Η αμερικανική ΜΚΟ, ανακοίνωσε πως «αναστέλλει τη δραστηριότητά της» μετά τον βομβαρδισμό το βράδυ της Δευτέρας εναντίον αυτοκινήτων που έφεραν σε ευδιάκριτα σημεία τον λογότυπό της στη Ντέιρ αλ Μπάλα (κεντρικά).

Ο θάνατος των επτά μελών της World Central Kitchen αυξάνει τον συνολικό αριθμό των θυμάτων στις τάξεις ανθρωπιστικών οργανώσεων στα 196, «από τα οποία 175 και πλέον εργάζονταν για τον ΟΗΕ», θύμισε.

Τη Δευτέρα, ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου είδε στο νοσοκομείο των Μαρτύρων του Αλ Ακσά, στη Ντέιρ αλ Μπάλα, πέντε πτώματα και τρία ξένα διαβατήρια πλάι τους. Τα πτώματα των έξι δυτικών αναμένεται να μεταφερθούν σήμερα στο συνοριακό φυλάκιο στη Ράφα ενόψει του επαναπατρισμού τους, δήλωσε ο Μαρουάν αλ Χαμς, διευθυντής του νοσοκομείου Αμπού Νάτζαρ, στην πόλη αυτή πάνω στα σύνορα με την Αίγυπτο.

WCK teams mobilize across Gaza daily to distribute food to displaced Palestinians. Our 60+ kitchens in southern and central Gaza are cooking hundreds of thousands of meals each day like this mujadara, a comforting dish of rice, lentils, and caramelized onions. #ChefsForThePeople pic.twitter.com/zHF3oVlKCJ — World Central Kitchen (@WCKitchen) April 1, 2024

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters - AFP