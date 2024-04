«Αυτά συμβαίνουν σε καιρό πολέμου»: Κυνικός Νετανιάχου για τους επτά νεκρούς της ΜΚΟ στη Γάζα

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου μίλησε για τους επτά νεκρούς εργαζομένους της ΜΚΟ «World Central Kitchen» από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Γάζα, ενώ προσπαθούσαν να παραδώσουν ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακα όπου ο λιμός μαστίζει ήδη τους κατοίκους, λέγοντας ότι «αυτά συμβαίνουν σε καιρό πολέμου».

«Αυτά συμβαίνουν σε καιρό πολέμου. Το εξετάζουμε διεξοδικά, είμαστε σε επαφή με τις κυβερνήσεις και θα κάνουμε τα πάντα για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα ξανασυμβεί» είπε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του, με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να παραδέχεται ότι ήταν ένα «ακούσιο» ισραηλινό πλήγμα που σκότωσε «αθώους ανθρώπους» στη Γάζα. Οι εργαζόμενοι που σκοτώθηκαν ήταν Αυστραλοί, Πολωνοί, Βρετανοί, Παλαιστίνιοι και δύο υπήκοοι ΗΠΑ – Καναδά.

«Παρά το συντονισμό των κινήσεων με τον (σ.σ. ισραηλινό στρατό), η αυτοκινητοπομπή χτυπήθηκε καθώς έφευγε από την αποθήκη Deir al-Balah, όπου η ομάδα είχε ξεφορτώσει περισσότερους από 100 τόνους ανθρωπιστικής επισιτιστικής βοήθειας που μεταφέρθηκε στη Γάζα μέσω της θαλάσσιας οδού ανέφερε σε ανακοίνωσή της η World Central Kitchen.

World Central Kitchen is devastated to confirm seven members of our team have been killed in an IDF strike in Gaza. Read our full statement on the loss of our team members here: https://t.co/gsijamzfMU pic.twitter.com/PtQCxX5XrW