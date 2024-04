Γάζα: Επτά νεκροί εργαζόμενοι ΜΚΟ μετά από αεροπορική επίθεση του Ισραήλ

Αεροπορική επίθεση του ισραηλινού στρατού είχε σαν αποτέλεσμα των θάνατο επτά εργαζομένων αμερικανικής ΜΚΟ. Ο ισραηλινός στρατός επιτέθηκε στο όχημα που επενέβαιναν οι εργαζόμενοι της World Central Kitchen στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι τέσσερις από αυτούς μάλιστα, όπως είναι γνωστό μέχρι στιγμής, ήταν από την Ευρώπη και την Αυστραλία. Σύμφωνα με παλαιστινιακά και ισραηλινά μέσα επρόκειτο για ανθρώπους από την Πολωνία, την Αυστραλία, τη Βρετανία και την Ιρλανδία, καθώς και τον παλαιστίνιο οδηγό και διερμηνέα της ομάδας που επιχειρούσε στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε μέσω Telegram πως «εξετάζει στο κορυφαίο επίπεδο το τραγικό συμβάν» για να «κατανοηθούν οι περιστάσεις» της επιδρομής και διαβεβαίωσε πως «εργάζεται σε στενό συντονισμό με τη WCK» για τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στους άμαχους στη Λωρίδα της Γάζας.

WCK teams mobilize across Gaza daily to distribute food to displaced Palestinians. Our 60+ kitchens in southern and central Gaza are cooking hundreds of thousands of meals each day like this mujadara, a comforting dish of rice, lentils, and caramelized onions. #ChefsForThePeople pic.twitter.com/zHF3oVlKCJ — World Central Kitchen (@WCKitchen) April 1, 2024

«Είμαστε ενήμεροι για τα δημοσιεύματα κατά τα οποία μέλη της World Central Kitchen σκοτώθηκαν σε επίθεση του ισραηλινού στρατού καθώς εργάζονταν στο πλαίσιο των προσπαθειών μας να διανείμουμε τρόφιμα στη Γάζα», ανέφερε η ΜΚΟ μέσω X. «Πρόκειται για τραγωδία. Οι εργαζόμενοι σε οργανώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας και οι άμαχοι δεν πρέπει ποτέ να γίνονται στόχος. Ουδέποτε», πρόσθεσε, με τις λέξεις «ποτέ» και «ουδέποτε» με κεφαλαία γράμματα.

Ο ιδρυτής της WCK, ο σεφ Χοσέ Αντρές, σχολίασε «ράγισε η καρδιά μου», αναφερόμενος στους «αγγέλους» με τους οποίες ανέφερε πως συνεργάστηκε «στην Ουκρανία, στη Γάζα, στην Τουρκία, στο Μαρόκο, στις Μπαχάμες, στην Ινδονησία», τονίζοντας πως δεν είναι «απρόσωποι» ούτε «ανώνυμοι» και καλώντας τον στρατό του να Ισραήλ να «σταματήσει τους σκοτωμούς χωρίς διάκριση».

Σε ανακοίνωσή της η υπηρεσία επικοινωνίας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς ανέφερε πως σκοπός της επίθεσης ήταν να «τρομοκρατηθούν» οι εργαζόμενοι σε οργανώσεις αρωγής και να μη συνεχίσουν τις προσπάθειές τους στη Λωρίδα της Γάζας.

World Central Kitchen is devastated to confirm seven members of our team have been killed in an IDF strike in Gaza. Read our full statement on the loss of our team members here: https://t.co/gsijamzfMU pic.twitter.com/PtQCxX5XrW — World Central Kitchen (@WCKitchen) April 2, 2024

Οι διεθνείς αντιδράσεις για το αεροπορικό πλήγμα σε εργαζομένους ΜΚΟ στη Λωρίδα της Γάζας

Από την πλευρά τους ο Λευκός Οίκος δήλωσε «συντετριμμένος» για τους θανάτους σε ισραηλινό αεροπορικό βομβαρδισμό στη Λωρίδα της Γάζας εργαζομένων της αμερικανικής ΜΚΟ World Central Kitchen.

«Είμαστε συντετριμμένοι και βαθιά ανάστατοι» για το πλήγμα, ανέφερε μέσω X η εκπρόσωπος του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας Έιντριεν Γουότσον. «Οι εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις πρέπει να προστατεύονται» καθώς «διανέμουν βοήθεια απελπιστικά απαραίτητη» και «παροτρύνουμε το Ισραήλ να διενεργήσει αμέσως έρευνα» για το συμβάν, πρόσθεσε.

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι επιβεβαίωσε σήμερα τον θάνατο υπηκόου Αυστραλίας. Ο κ. Αλμπανέζι εξήρε το «ανεκτίμητο» έργο που επιτελούσε η Ζόμι Φράνκομ, η οποία συμμετείχε στη διανομή τροφίμων σε αμάχους στον πολιορκημένο παλαιστινιακό θύλακα, προσθέτοντας πως η κυβέρνηση του «θα απαιτήσει να αποδοθούν ευθύνες».

Πρόκειται για «τραγωδία που δεν έπρεπε να είχε συμβεί ποτέ», για «εντελώς απαράδεκτο» γεγονός και η κυβέρνηση της Αυστραλίας θα απαιτήσει «πλήρη» απόδοση ευθυνών, επέμεινε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Ο Αλμπανέζι θύμισε πως οι άμαχοι και οι εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις πρέπει να προστατεύονται, όπως προβλέπει το διεθνές δίκαιο, κι επανέλαβε την έκκλησή του να κηρυχθεί άμεση κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, να απελευθερωθούν οι όμηροι και να διανεμηθεί περισσότερη βοήθεια στον πληθυσμό που υφίσταται «τρομερές στερήσεις».

Εκπρόσωπος της αυστραλιανής διπλωματίας δήλωσε πως «έχουμε πει με σαφήνεια πως είναι ανάγκη να προστατεύονται οι ζωές των αμάχων σε αυτόν τον πόλεμο. Έχουμε πει με απόλυτη σαφήνεια πως αναμένουμε οι εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις στη Γάζα να έχουν ασφαλή και ανεμπόδιστη πρόσβαση».

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Νετανιάχου: Αύριο παίρνει εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά την εγχείρηση κήλης

Ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου είδε σε νοσοκομείο στη Ντέιρ αλ Μπάλα πέντε πτώματα και τρία ξένα διαβατήρια πλάι τους. Βίντεο που περιήλθε στην κατοχή του πρακτορείου ειδήσεων Reuters δείχνει τη διακομιδή των πτωμάτων στο νοσοκομείο από τραυματιοφορείς.

Τον περασμένο μήνα, η WCK ανακοίνωσε πως διένειμε πάνω από 42 εκατομμύρια γεύματα στη Λωρίδα της Γάζας σε 175 ημέρες. Η αμερικανική ΜΚΟ World Central Kitchen συμμετέχει στην αποστολή βοήθειας διά θαλάσσης, μέσω Κύπρου, στη Λωρίδα της Γάζας και στην κατασκευή προσωρινής αποβάθρας σε ακτή του παλαιστινιακού θυλάκου για να καταστούν δυνατές οι εκφορτώσεις. Το πρώτο πλοίο με βοήθεια που αναχώρησε από την Κύπρο εκφορτώθηκε στα μέσα Μαρτίου, υπό την επίβλεψη του ισραηλινού στρατού.

Ο σεφ Χοσέ Αντρές ίδρυσε τη World Central Kitchen το 2010, όταν ανέλαβε πρωτοβουλία για να σταλούν μάγειρες και τρόφιμα στην Αϊτή έπειτα από τον καταστροφικό σεισμό που είχε πλήξει τη χώρα. Έκτοτε, η ΜΚΟ προσέφερε βοήθεια σε κατοίκους περιοχών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές, μετανάστες και πρόσφυγες στα σύνορα ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Μεξικό, υγειονομικούς κατά την περίοδο της πανδημίας και θύματα συρράξεων.

Today @WCKitchen lost several of our sisters and brothers in an IDF air strike in Gaza. I am heartbroken and grieving for their families and friends and our whole WCK family. These are people…angels…I served alongside in Ukraine, Gaza, Turkey, Morocco, Bahamas, Indonesia. They… https://t.co/rM3xbsiQ1Q — Chef José Andrés 🕊️🥘🍳 (@chefjoseandres) April 1, 2024

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters-dpa

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Σορός από ερείπια το νοσοκομείο Αλ Σίφα μετά τους βομβαρδισμούς από τον στρατό του Ισραήλ