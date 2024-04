Ποια είναι η ΜΚΟ World Central Kitchen που έγινε στόχος επίθεσης του ισραηλινού στρατού στη Γάζα με 7 νεκρούς

Λίγες ώρες πριν από την ισραηλινή αεροπορική επίθεση που στοίχισε τη ζωή σε επτά μέλη της ΜΚΟ «World Central Kitchen», η Wall Street Journal έκανε αφιέρωμα στην οργάνωση με τίτλο: «Ο γνωστός σεφ που κέρδισε τον αμερικανικό στρατό στην παροχή βοήθειας στη Γάζα».

Ποια είναι η ΜΚΟ που κατάφερε να φτάσει στα παλαιστινιακά εδάφη, σε περιοχές που δεν μπόρεσαν να προσεγγίσουν ακόμη και άνδρες των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων για να διανείμουν ανθρωπιστική βοήθεια στους εγκλωβισμένους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, όμως κατά ένα τραγικό τρόπο επτά εργαζόμενοι σκοτώθηκαν από φονική και απρόκλητη επίθεση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων. Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση «World Central Kitchen» λίγες ώρες πριν τη φονική επίθεση του ισραηλινού στρατού είχε γίνει μεγάλο θέμα στη Wall Street Journal η οποία αναδείκνυε τον σωτήριο ρόλο των μελών της στην προσφορά πολύτιμης αρωγής στους χειμαζόμενους Παλαιστινίους.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, όταν ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν δήλωσε στις αρχές Μαρτίου ότι ο αμερικανικός στρατός σχεδιάζει να κατασκευάσει μια προβλήτα στην ακτή της Γάζας για να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια δια θαλάσσης, ο διάσημος σεφ José Andrés ήταν ήδη δύο βήματα μπροστά από την ισχυρότερη μαχητική δύναμη του κόσμου.



Νωρίτερα φέτος, ο José Andrés είχε χρησιμοποιήσει ένα ρυμουλκό για να φέρει 200 ​​τόνους τροφίμων από τη Λάρνακα, στις ακτές της Γάζας για χρήση σε κουζίνες που διαχειρίζεται η οργάνωση, World Central Kitchen. Είχε επίσης πάει ο ίδιος στο Τελ Αβίβ για να γοητεύσει τους Ισραηλινούς αξιωματούχους προκειμένου να υποστηρίξουν την πρωτοβουλία του. Όταν το ρυμουλκό έφτασε στην Κύπρο στα μέσα Φεβρουαρίου, «το απίθανο έγινε δυνατό», είπε ο Andrés για τον οποίο τέτοιου είδους προσπάθειες δεν είναι καθόλου ασυνήθιστες.

Για να φτάσουν στην ακτή ανοικτά των παλαιστινιακών εδαφών μετά τον βομβαρδισμό του λιμανιού της Γάζας, τοπικοί εργολάβοι έφτιαξαν μια προβλήτα από τα ερείπια κατεστραμμένων κτηρίων. Τα σκάφη ξεκίνησαν το τριήμερο ταξίδι τους στη Μεσόγειο πριν από την ολοκλήρωση της προβλήτας, ενώ αν το αυτοσχέδιο λιμάνι δεν ήταν έτοιμο εγκαίρως, το πλήρωμα εθελοντών θα έπρεπε να βρει τρόπο για να μεταφέρει την πολύτιμη βοήθεια καταφεύγοντας σε άλλες πατέντες απ' αυτές που οι πολυμήχανοι εργαζόμενοι της «World Central Kitchen» έχουν δείξει ότι μπορούν να επιτυγχάνουν.

Σε έναν πόλεμο που θέτει άνευ προηγουμένου προκλήσεις για τις ανθρωπιστικές οργανώσεις που συνηθίζουν να δραστηριοποιούνται στα πιο σκληρά περιβάλλοντα του κόσμου, η μικροσκοπική αλλά ευκίνητη φιλανθρωπική οργάνωση του Andrés έχει επανειλημμένα αποτελέσει παράδειγμα.

Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι λιμοκτονούν αυτή τη στιγμή στη Λωρίδα της Γάζας λόγω του πολέμου του Ισραήλ με τη Χαμάς. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, τον περασμένο μήνα, η World Central Kitchen ανακοίνωσε πως διένειμε πάνω από 42 εκατομμύρια γεύματα στη Λωρίδα της Γάζας σε 175 ημέρες.

WCK’s Juan Camilo is off the coast of Cyprus as our second maritime aid shipment loaded with hundreds of tons of food bound for Gaza sets sail. We opened this route alongside our partners so as much food as possible reaches Palestinians facing imminent famine.#ChefsForThePeople pic.twitter.com/kVsuKu9nEi — World Central Kitchen (@WCKitchen) March 30, 2024

Ενώ τα Ηνωμένα Έθνη παρέχουν σχεδόν το 80% της ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα, η World Central Kitchen έχει αναλάβει πάνω από το μισό του υπόλοιπου 20%, ενώ παραδίδει κυρίως τρόφιμα, σύμφωνα με την Cogat, τον ισραηλινό στρατιωτικό φορέα που συντονίζει τη βοήθεια εκεί.

Ο ιδρυτής της World Central Kitchen, ο σεφ Χοσέ Αντρές, σχολίασε «ράγισε η καρδιά μου», αναφερόμενος στους «αγγέλους» με τους οποίες ανέφερε πως συνεργάστηκε «στην Ουκρανία, στη Γάζα, στην Τουρκία, στο Μαρόκο, στις Μπαχάμες, στην Ινδονησία», τονίζοντας πως δεν είναι «απρόσωποι» ούτε «ανώνυμοι». Ο γνωστός σεφ κάλεσε το Ισραήλ «να σταματήσει να σκοτώνει αμάχους και εργαζομένους στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας και να σταματήσει να χρησιμοποιεί το φαγητό ως όπλο. Όχι άλλες αθώες ζωές που χάνονται».

Today @WCKitchen lost several of our sisters and brothers in an IDF air strike in Gaza. I am heartbroken and grieving for their families and friends and our whole WCK family. These are people…angels…I served alongside in Ukraine, Gaza, Turkey, Morocco, Bahamas, Indonesia. They… https://t.co/rM3xbsiQ1Q — Chef José Andrés 🕊️🥘🍳 (@chefjoseandres) April 1, 2024

Οι νεκροί από την ισραηλινή επίθεση στη World Central Kitchen από Βρετανία, Πολωνία, Αυστραλία, Ιρλανδία και Παλαιστίνη

Εις ό,τι αφορά στους ανθρώπους που σκοτώθηκαν από την επίθεση των Israeli Defence Forces, οι τέσσερις από αυτούς, όπως είναι γνωστό μέχρι στιγμής, ήταν από την Ευρώπη και την Αυστραλία. Σύμφωνα με παλαιστινιακά και ισραηλινά μέσα επρόκειτο για ανθρώπους από την Πολωνία, την Αυστραλία, τη Βρετανία και την Ιρλανδία, καθώς και τον Παλαιστίνιο οδηγό και διερμηνέα της ομάδας που επιχειρούσε στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε μέσω Telegram πως «εξετάζει στο κορυφαίο επίπεδο το τραγικό συμβάν» για να «κατανοηθούν οι περιστάσεις» της επιδρομής και διαβεβαίωσε πως «εργάζεται σε στενό συντονισμό με τη World Central Kitchen» για τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στους άμαχους στη Λωρίδα της Γάζας.

Meet Karem, one of the chefs at WCK’s community kitchen in Al-Fukhari. This kitchen supports thousands of displaced Palestinians sheltering in camps near Khan Younis. Karem and his team are working nonstop to prepare meals and bread to distribute for iftar. #ChefsForThePeople pic.twitter.com/vjsnkfVGjY — World Central Kitchen (@WCKitchen) April 1, 2024

Την επίθεση καταδίκασε και ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ.

«Καταδικάζω την επίθεση αυτή και ζητώ την έναρξη έρευνας το συντομότερο δυνατόν», έγραψε ο Ζοζέπ Μπορέλ στο Χ. «Παρά όλα τα αιτήματα για την προστασία των αμάχων και τους εργαζόμενους σε ανθρωπιστικές οργανώσεις, συνεχίζουμε να βλέπουμε αθώους να σκοτώνονται».

Aπό την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός μέσω Χ, εξέφρασε τα «θερμά του συλλυπητήρια σε όλη την οικογένεια της World Central Kitchen».

IDF spokesperson, RAdm. Daniel Hagari, spoke with @WCKitchen founder, @chefjoseandres, and expressed the IDF's deepest condolences to the entire World Central Kitchen family.



The work of WCK is critical. pic.twitter.com/nRUYZVxif3 — Israel Defense Forces (@IDF) April 2, 2024

Με πληροφορίες από The Wall Street Journal

