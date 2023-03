Γαλλία: Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις κατά της συνταξιοδοτικού- 1,28 εκατ. στις χθεσινές διαδηλώσεις

Σχεδόν 1,28 εκατ. άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους χθες για να διαδηλώσουν στη Γαλλία κατά της μεταρρύθμισης Μακρόν για το συνταξιοδοτικό.

Η χθεσινή διαδήλωση, η έκτη κατά της μεταρρύθμισης φέτος, ήταν αυτή με την μεγαλύτερη συμμετοχή.

Η πανεθνική απεργία στη Γαλλία ενάντια στη σχεδιαζόμενη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος που προτείνει η κυβέρνηση Μακρόν για μία ακόμα φορά, συνεχιστεί και σήμερα καθώς τα συνδικάτα προσπαθούν να αναγκάσουν την κυβέρνηση να υποχωρήσει από την βαθιά αντιλαϊκή πολιτική.

Αυτή είναι μια κρίσιμη στιγμή για τους εργαζόμενους και την κυβέρνηση, καθώς ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ελπίζει ότι το κοινοβούλιο θα εγκρίνει το σχέδιό του για αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης κατά δύο χρόνια, στα 64 δηαλδή, πριν από τον Απρίλιο.

Επιδιώκοντας να ασκήσουν πίεση, τα σκληροπυρηνικά συνδικάτα της Γαλλίας δήλωσαν ότι θα υπάρξουν διαρκείς απεργίες που θα μπορούσαν να συνεχιστούν για μέρες, τουλάχιστον σε ορισμένους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των διυλιστηρίων πετρελαίου της TotalEnergies (TTEF.PA).

«Ο πραγματικός αγώνας ξεκινά τώρα», δήλωσε η Marin Guillotin, εκπρόσωπος του συνδικάτου FO στο διυλιστήριο Donges στη δυτική Γαλλία.

«Χρησιμοποιούμε το μόνο μέσο που μας απομένει: Είναι η σκληρή απεργία... δεν πρόκειται να τα παρατήσουμε» πρόσθεσε.

Λόγω των κινητοποιήσεων θα υπάρξουν διακοπές στα δρομολόγια των τρένων και στο μετρό του Παρισιού, αν και σε μικρότερη κλίμακα από χθες, δήλωσαν οι εταιρείες μεταφορών SNCF και RATP.

Στη χθεσινή απεργία συμμετείχαν επίσης εργαζόμενοι από περισσότερους βιομηχανικούς τομείς, όπως οδηγοί φορτηγών και συλλέκτες απορριμμάτων.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης επικαλούνται το συνδικάτο CGT που κάνει λόγο για 700.000 διαδηλωτές στο Παρίσι. Η αστυνομία ανέφερε 81.000 άτομα.

Κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων υπήρξαν εντάσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες απάντησαν με χρήση χημικών και δακρυγόνων.

Παράλληλα, το Σάββατο αναμένεται ένας νέος κύκλος διαδηλώσεων, όπως ανακοίνωσαν οι επικεφαλής των συνδικάτων της Γαλλίας χθες βράδυ, προκειμένου να πιέσουν ξανά τον Μακρόν να εγκαταλείψει τη μεταρρύθμιση.

Επισημαίνουν δε, ότι η άκαμπτη στάση του Γάλλου προέδρου μπορεί να οδηγήσει σε μια «εκρηκτική» κατάσταση.



Η πρόταση του Μακρόν να αυξήσει το όριο συνταξιοδότησης δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλής, όπως δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις.

«Αυτή η μεταρρύθμιση είναι άδικη», είπε η Aurelie Herkous, η οποία εργάζεται στον τομέα των οικονομικών στην πόλη Pont Audemer της Νορμανδίας.

«Ο Μακρόν προσφέρει φορολογικά δώρα σε εταιρείες. Πρέπει να σταματήσει να επιτίθεται στους ίδιους ανθρώπους κάθε φορά».

Τα κορυφαία συνδικάτα της Γαλλίας έχουν μέχρι στιγμής δράσει με σπάνια ενότητα, αλλά οι επόμενες εβδομάδες θα δοκιμάσουν αυτή την αλληλεγγύη, σχολιάζει το Reuters.

Το CFDT, το μεγαλύτερο συνδικάτο της Γαλλίας και γενικά μεταρρυθμιστικό πνεύμα, δεν έχει δεσμευτεί για τις κυλιόμενες απεργίες και έχει πει ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν άλλες μορφές διαμαρτυρίας.

