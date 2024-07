Γαλλία: Φωτιά στον καθεδρικό ναό της Ρουέν

Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σήμερα, στο βέλος του καθεδρικού ναού στην πόλη Ρουέν, της Γαλλίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε κατά τη διάρκεια τεχνικών εργασιών. Ο καθεδρικός αυτός να ναός, είναι γνωστός καθώς έχει αποτυπωθεί σε πολλά έργα του Γάλλου ιμπρεσιονιστή ζωγράφου, Κλοντ Μονέ.

Στις εικόνες που κάνουν τον γύρο των μέσων ενημέρωσης, διακρίνεται μία στήλη μαύρου καπνού να υψώνεται πάνω από τον γοτθικό ναό και ανθρώπους στους δρόμους να κοιτούν ψηλά έντρομοι. Η σκηνή ξύπνησε μνήμες από την καταστροφική πυρκαγιά στον καθεδρικό της Παναγίας των Παρισίων το 2019, που επίσης ξέσπασε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης.

❗️ The spire of Rouen Cathedral is on fire in France



This is one of the highest Gothic cathedrals in the world.



The causes of the fire are still unknown. At the time of the emergency on the spire was being repaired. pic.twitter.com/CIJlCtMbyw