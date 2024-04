Στις φλόγες η «Notre Dame» της Δανίας: Συγκλονιστικές εικόνες από την καταστροφή του ιστορικού κτιρίου

Στις φλόγες τυλίχθηκε το ιστορικό κτίριο του παλαιού χρηματιστηρίου της Δανίας στο κέντρο της Κοπεγχάγης.

Το Børsen του 17ου αιώνα είναι ένα από τα παλαιότερα κτίρια της πόλης, με τον υπουργό Πολιτισμού Jakob Engel-Schmidt να δηλώνει ότι 400 χρόνια πολιτιστικής κληρονομιάς παραδόθηκαν στις φλόγες. Όλοι όσοι βρίσκονταν μέσα στο κτίριο μπόρεσαν να φύγουν, ενώ κατάφεραν να διασώσουν μερικούς από τους ιστορικούς πίνακες ζωγραφικής.

Το κτίριο, που χρονολογείται από το 1625, βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από το κοινοβούλιο της Δανίας, το Folketing, που στεγάζεται στο παλιό βασιλικό παλάτι του κάστρου Christiansborg. Τα ΜΜΕ ανέφεραν ότι η κοντινή πλατεία εκκενώθηκε και η κύρια είσοδος του Christiansborg έκλεισε λόγω του καπνού.

Το παλιό χρηματιστήριο ανακαινιζόταν και είχε σκαλωσιές και προστατευτικό πλαστικό κάλυμμα. Σήμερα στεγάζει το Εμπορικό Επιμελητήριο της Δανίας.

A fire ripped through Denmark's old stock exchange building in Copenhagen Tuesday and tore down the 400-year-old structure's iconic dragon-tail spire https://t.co/d7BTETqLGQ pic.twitter.com/CfajjfU3N5 — Bloomberg (@business) April 16, 2024

Ο τοπικός τεχνίτης Henrik Grage δήλωσε ότι ήταν μια τραγική μέρα. «Αυτή είναι η δική μας Παναγία των Παρισίων», είπε, συγκρίνοντάς την με την πυρκαγιά που κατέστρεψε την οροφή του καθεδρικού ναού στο κέντρο του Παρισιού πριν από πέντε χρόνια.

Η πυρκαγιά στο Παρίσι ξέσπασε κάτω από τις μαρκίζες της Παναγίας των Παρισίων στις 15 Απριλίου 2019, όταν και αυτή ήταν καλυμμένη με σκαλωσιές στο πλαίσιο εκτεταμένης ανακαίνισης. Οι ερευνητές επέρριψαν την ευθύνη είτε σε βραχυκύκλωμα στα ηλεκτρικά είτε σε αποτσίγαρο εργάτη που δεν έσβησε σωστά.

Η αιτία της πυρκαγιάς στην Κοπεγχάγη είναι επίσης άγνωστη προς το παρόν. Μεγάλο μέρος του κτιρίου πιστεύεται ότι υπέστη σοβαρές ζημιές από τη φωτιά, η οποία σύμφωνα με αξιωματούχους ήταν πιο έντονη γύρω από τον πύργο του. Ένας από τους τεχνίτες που αντικαθιστούσαν την τοιχοποιία του κτιρίου είδε τη φωτιά να ξεσπά στην οροφή ενώ βρισκόταν στη σκαλωσιά. Ο Ole Hansen είπε ότι φώναξε στους συναδέλφους του ότι έπρεπε να κατέβουν και ότι άφησε την πόρτα ξεκλείδωτη για να μπουν οι πυροσβέστες.

Massive fire rages through the 17th-century old Stock Exchange in Copenhagen, Denmark and its spire has collapsed. pic.twitter.com/Tql4hleJd6 — Truthseeker (@Xx17965797N) April 16, 2024

Πολίτες μαζί με την πυροσβεστική και τον διευθυντή του εμπορικού επιμελητηρίου Brian Mikkelsen, έσπευσαν στο κτίριο για να σώσουν τη σημαντική συλλογή έργων τέχνης του κτιρίου Børsen. Ο επικεφαλής της πυροσβεστικής δήλωσε ότι όλοι οι πίνακες ζωγραφικής και άλλα αντικείμενα αξίας που ήταν δυνατόν να σωθούν είχαν βγει έξω. Μεταξύ των πολύτιμων έργων που διασώθηκαν ήταν ένα πορτρέτο του 1895 από τον PS Krøyer με 50 άνδρες να στέκονται μέσα στο κτίριο με τα ψηλά καπέλα τους.

🚨The 17th century Borsen Stock Exchange in Copenhagen, Denmark is on fire. No word on the cause. pic.twitter.com/t2DN5dSo2p — RoamingRN (@roaming_rn) April 16, 2024

Ο βασιλιάς Φρειδερίκος Δ΄ δήλωσε ότι η πυρκαγιά ήταν ένα "θλιβερό θέαμα" για ένα τόσο σημαντικό μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς της Δανίας. Το κτίριο ολλανδικού αναγεννησιακού στιλ στο Slotsholmen της πόλης, ή νησί των Ανακτόρων, ήταν παραγγελία του βασιλιά της Δανίας Κρίστιαν Δ΄ με στόχο να μετατραπεί η Κοπεγχάγη σε σημαντικό εμπορικό κέντρο. Το καμπαναριό του απεικόνιζε τέσσερις δράκους των οποίων οι ουρές είχαν ένα δόρυ και τρεις κορώνες, συμβολίζοντας τους στενούς δεσμούς με τις γειτονικές χώρες της Δανίας, Νορβηγία και Σουηδία.