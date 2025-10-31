Γαλλία: Ένοπλη ληστεία με εκρηκτικά σε εργαστήριο χρυσού – Έξι συλλήψεις μετά την αστυνομική επιχείρηση

Μια ένοπλη συμμορία, εξοπλισμένη με εκρηκτικά και όπλα στρατιωτικού τύπου, εισέβαλε σε εργαστήριο επεξεργασίας πολύτιμων μετάλλων στη Λιόν της Γαλλίας, αποσπώντας λεία που εκτιμάται σε 12 εκατ. ευρώ. Η αστυνομία συνέλαβε έξι υπόπτους, ανάμεσά τους και μία γυναίκα, λίγες ώρες αργότερα.

Η επίθεση σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Laboratoires Pourquery, ενώ μέσα στο κτήριο βρίσκονταν 28 εργαζόμενοι, πέντε από τους οποίους τραυματίστηκαν ελαφρά. Σύμφωνα με τις αρχές, η επιχείρηση διήρκεσε μόλις λίγα λεπτά, όμως ήταν άρτια σχεδιασμένη.

Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν εκρήξεις που «έσπασαν δύο θωρακισμένα παράθυρα» του εργαστηρίου. «Ήταν τρεις ή τέσσερις άνδρες με Καλάσνικοφ και ψεύτικα περιβραχιόνια· τους είδαμε να φορτώνουν ένα λευκό βαν και να φεύγουν», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας στη Le Progrès.

Σε βίντεο που κατέγραψαν περίοικοι, δύο άνδρες ντυμένοι στα μαύρα κινούνται ψύχραιμα έξω από το εργαστήριο: ο ένας ρίχνει μια σκάλα πάνω από τον φράχτη, ενώ ο άλλος κρατά αυτόματο όπλο. Λίγο αργότερα, τρίτο άτομο ανεβαίνει τη σκάλα και πετά κουτιά έξω από το κτήριο. Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει ακόμη τι ακριβώς έκλεψαν οι δράστες.

Σύμφωνα με το AFP, οι ύποπτοι εντοπίστηκαν λίγη ώρα αργότερα στην κοντινή πόλη Vénissieux, όπου βρέθηκε και το όχημα διαφυγής. Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης κατασχέθηκαν πολεμικά τυφέκια, περίστροφα και εκρηκτικά, ενώ μια γυναίκα συνελήφθη ως συνεργός. Οι αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για έμπειρους κακοποιούς που δρουν στο πλαίσιο οργανωμένου κυκλώματος.

📹 Info Le Progrès. Le laboratoire Pourquery, a été la cible d'une attaque par plusieurs hommes avec des armes de guerre, ce jeudi vers 13h40. Ils sont été filmés par des témoins. Découvrez les images de cet impressionnant #braquage. #Lyon #Rhône

👉 https://t.co/pcsmhdtoRg pic.twitter.com/b3Hptwrhvj — Le Progrès Lyon (@leprogreslyon) October 30, 2025

Η ίδια εγκατάσταση είχε γίνει στόχος και τον περασμένο Μάιο, σε αποτυχημένη απόπειρα ληστείας, σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Η επίθεση στη Λιόν εντάσσεται σε μια σειρά θεαματικών ληστειών που έχουν συγκλονίσει τη Γαλλία τους τελευταίους μήνες, με στόχο πολύτιμα μέταλλα και ιστορικά κοσμήματα.

Πριν από λίγες ημέρες, ληστές εισέβαλαν στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, αφαιρώντας κοσμήματα αξίας 88 εκατ. ευρώ, ανάμεσά τους ένα σμαραγδένιο και διαμαντένιο κολιέ που ο Ναπολέων Α΄ είχε χαρίσει στη σύζυγό του, Μαρία Λουίζα, και μια τιάρα στολισμένη με 2.000 διαμάντια και 212 μαργαριτάρια που ανήκε στην αυτοκράτειρα Ευγενία, σύζυγο του Ναπολέοντα Γ΄.

Ce jeudi, à 13h25, cinq malfaiteurs armés braquent une raffinerie d'or, l'entreprise Pourquery, située à Lyon 7e.



Dans leur évasion, les malfaiteurs ont changé de véhicule. Et ont brûlé le fourgon qui a servi au casse.



📹 @medaveprod#lyon pic.twitter.com/s7VSFLDjNc — Le Progrès (@Le_Progres) October 31, 2025

Η ληστεία αυτή θεωρείται η μεγαλύτερη στο Λούβρο μετά την κλοπή της Μόνα Λίζα το 1911, προκαλώντας σοκ στη Γαλλία και σφοδρές επικρίσεις για τις ελλείψεις ασφαλείας στο μουσείο. Ο διευθυντής του παραδέχθηκε ότι υπήρχε «ανεπαρκής κάλυψη» από κάμερες στις εξωτερικές πλευρές του κτηρίου.

Παρόμοιες επιδρομές έχουν καταγραφεί πρόσφατα και σε άλλα μουσεία της χώρας, όπως στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Παρισιού, από όπου εκλάπησαν δείγματα χρυσού αξίας 600.000 ευρώ.

Με πληροφορίες από Guardian