«Δεν είναι θησαυροφυλάκια»: Το άρθρο 57 επικεφαλής μουσείων σε όλο τον κόσμο μετά τη ληστεία στο Λούβρο

Η ληστεία στο Λούβρο καθιστά εύθραυστη τη «θεμελιώδη αποστολή» των μουσείων να μοιράζονται «την κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας», χωρίς να μετατρέπονται σε «θησαυροφυλάκια».

Αυτό υποστηρίζουν διευθυντές και διευθύντριες 57 μεγάλων μουσείων σε όλο τον κόσμο σε άρθρο που δημοσιεύτηκε στη γαλλική εφημερίδα Le Monde.

«Με αυτήν τη ληστεία, δεν είναι μόνο το Λούβρο που υφίσταται επίθεση, αλλά τα ίδια τα μουσεία στην πιο θεμελιώδη αποστολή τους: να μοιραστούν με τον μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων την κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας», γράφουν οι διευθυντές και διευθύντριες του Μητροπολιτικού Μουσείου (Met) της Νέας Υόρκης, του Μουσείου Πικάσο στη Παρίσι, της Εθνικής Πινακοθήκης στο Λονδίνο ή του Μουσείου Τέχνης Μόρι στο Τόκιο.

Όπως αναφέρουν, η ληστεία στο Λούβρο στις 19 Οκτωβρίου, κατά την οποία εκλάπησαν οκτώ κοσμήματα του Γαλλικού Στέμματος, αντιπροσωπεύει «έναν από τους μεγαλύτερους φόβους των επαγγελματιών των μουσείων».

Ληστεία στο Λούβρο: «Δεν είναι ούτε οχυρά ούτε θησαυροφυλάκια»

«Οι κίνδυνοι αυτοί βαραίνουν κάθε έναν από τους θεσμούς μας. Βαραίνουν κάθε έργο τέχνης από τη στιγμή που εκτίθεται. Οι θεσμοί μας δεν γλιτώνουν από τη βαναυσότητα του κόσμου. Αντιμετωπίζουν σήμερα πράξεις όλο και πιο βίαιες», γράφουν οι υπογράφοντες που διαβεβαιώνον πως τα μουσεία πρέπει να παραμείνουν τόποι ανοικτοί στον έξω κόσμο.

«Τα μουσεία δεν είναι ούτε οχυρά ούτε θησαυροφυλάκια. Δημιουργώντας ένα ασφαλές περιβάλλον για την τέχνη και το κοινό της, βρίσκουν λόγο ύπαρξης στην ανοικτοσύνη και την προσβασιμότητά τους», αναφέρουν οι υπογράφοντες το άρθρο, που προσφέρουν την «πιο ειλικρινή υποστήριξή» τους στην πρόεδρο και διευθύντρια του Λούβρου, τη Λοράνς ντε Καρ.

«Η ηγεσία και (...) η αφοσίωσή της προς την αποστολή του μουσείου, κυρίως ως συναινετικού τόπου μέσα στις τόσο κατακερματισμένες κοινωνίες μας, απολαμβάνουν μεγάλου σεβασμού και θαυμασμού», γράφουν για τη ληστεία στο Λούβρο για την οποία έχουν συλληφθεί και τεθεί υπό κράτηση δύο άνδρες στη Γαλλία, ως ύποπτοι ότι ήταν μέλη της ομάδας των τεσσάρων διαρρηκτών.

Τα κλοπιμαία από τη ληστεία στο Λούβρο δεν έχουν βρεθεί ακόμη.

