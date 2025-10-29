Ληστεία στο Λούβρο: Οι δύο συλληφθέντες «παραδέχθηκαν εν μέρει» την εμπλοκή τους

Η εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκουό, ανακοίνωσε ότι δύο άνδρες που συνελήφθησαν για τη θεαματική ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου έχουν «εν μέρει παραδεχθεί την εμπλοκή τους» στην υπόθεση, ενώ τα κλοπιμαία παραμένουν άφαντα.

Οι δύο ύποπτοι θεωρούνται ότι είναι το ζευγάρι που εισέβαλε το πρωί της 19ης Οκτωβρίου στη Γκαλερί του Απόλλωνα, παραβιάζοντας το παράθυρο και κόβοντας με ηλεκτρικά εργαλεία τις προθήκες που φιλοξενούσαν τα ανεκτίμητα κοσμήματα του γαλλικού στέμματος. Τέσσερις άνδρες με κουκούλες διέφυγαν με δύο μοτοσικλέτες μέσα σε λίγα λεπτά, μπροστά στα μάτια επισκεπτών, σε μια ληστεία που αποκάλυψε σοβαρά κενά στα μέτρα ασφαλείας του πιο πολυσύχναστου μουσείου στον κόσμο.

Η εισαγγελέας επιβεβαίωσε ότι οι συλλήψεις έγιναν το Σάββατο 25 Οκτωβρίου, έπειτα από πολυήμερη παρακολούθηση των υπόπτων από τη Μονάδα Καταστολής Ληστειών (BRB). Ο ένας συνελήφθη στο αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκωλ λίγο πριν επιβιβαστεί σε πτήση για την Αλγερία, ενώ ο δεύτερος εντοπίστηκε ταυτόχρονα στη Σεν-Σαιν-Ντενί. Και οι δύο, ηλικίας περίπου 30 ετών, ήταν γνωστοί στις αρχές για συμμετοχή σε «εξειδικευμένες» κλοπές.

Η αξία των οκτώ κλοπιμαίων εκτιμάται σε περίπου 102 εκατομμύρια δολάρια (περίπου 95 εκατ. ευρώ). Μέχρι στιγμής κανένα αντικείμενο δεν έχει βρεθεί, ενώ οι ερευνητές εκφράζουν φόβους ότι οι λίθοι μπορεί να έχουν ήδη αποκολληθεί και τα κοσμήματα να έχουν λιωθεί.

Τα κενά ασφαλείας στο μουσείο

Η αποκάλυψη των ομολογιών ήρθε την ίδια μέρα που η αστυνομία του Παρισιού αναγνώρισε επίσημα τις σοβαρές αδυναμίες του συστήματος ασφαλείας του Λούβρου, μετατρέποντας τη ληστεία σε ζήτημα εθνικής αξιοπιστίας για τη Γαλλία.

Ο αστυνομικός διευθυντής Πατρίς Φορ, καταθέτοντας ενώπιον της Γερουσίας, παραδέχθηκε ότι «η τεχνολογική μετάβαση δεν έχει ολοκληρωθεί», αποκαλύπτοντας πως μέρος του δικτύου επιτήρησης εξακολουθεί να λειτουργεί με αναλογικές κάμερες χαμηλής ευκρίνειας, δυσχεραίνοντας την ταχεία ανταπόκριση. Το έργο εκσυγχρονισμού, προϋπολογισμού 93 εκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 88 εκατ. ευρώ), προβλέπει την αντικατάσταση σχεδόν 60 χιλιομέτρων καλωδίωσης και δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν από το 2029.

Ο Φορ αποκάλυψε επίσης ότι η άδεια λειτουργίας του συστήματος καμερών είχε λήξει τον Ιούλιο και δεν είχε ανανεωθεί — μια γραφειοκρατική παράλειψη που, όπως σχολίασε, «συμβολίζει μια ευρύτερη αμέλεια». Η πρώτη ειδοποίηση για τη ληστεία, είπε, δεν προήλθε από τα συστήματα του μουσείου αλλά από έναν ποδηλάτη που κάλεσε την αστυνομία όταν είδε άνδρες με κράνη να χρησιμοποιούν ανυψωτικό μηχάνημα στην πρόσοψη προς τον Σηκουάνα.

«Οι αστυνομικοί έφτασαν εξαιρετικά γρήγορα», σημείωσε, «αλλά η καθυστέρηση υπήρξε νωρίτερα στην αλυσίδα ειδοποίησης, από τον εντοπισμό του περιστατικού έως τη μετάδοση στο κέντρο επιχειρήσεων».

Πολιτικές πιέσεις και λειτουργικά προβλήματα στο Λούβρο

Ο ίδιος ζήτησε από το Κοινοβούλιο να εγκρίνει τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για την ανίχνευση ύποπτων κινήσεων και την παρακολούθηση αντικειμένων σε πραγματικό χρόνο, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν τίθεται θέμα αναγνώρισης προσώπων.

Η υπουργός Πολιτισμού Ρασίντα Ντατί, που βρίσκεται υπό αυξανόμενη πολιτική πίεση, υπερασπίστηκε τη διοίκηση του μουσείου, αρνούμενη την παραίτηση του διευθυντή του Λούβρου και υποστηρίζοντας ότι «τα συστήματα συναγερμού λειτούργησαν», αν και παραδέχθηκε πως «υπήρχαν πράγματι κενά ασφαλείας». Επικαλέστηκε τη μυστικότητα της έρευνας για να αποφύγει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Το μουσείο αντιμετωπίζει ήδη χρόνιες δυσλειτουργίες. Τον περασμένο Ιούνιο, το Λούβρο είχε κλείσει αιφνιδιαστικά λόγω απεργίας των εργαζομένων ασφαλείας, οι οποίοι κατήγγειλαν υπερβολική πίεση, υποστελέχωση και «ανυπόφορες» συνθήκες εξαιτίας των εκατομμυρίων επισκεπτών. Τα σωματεία είχαν τότε προειδοποιήσει ότι ο συνδυασμός υπερτουρισμού και εργασιών συντήρησης δημιουργεί «τυφλά σημεία» στα συστήματα παρακολούθησης – μια ανησυχία που επιβεβαιώθηκε με τη ληστεία.

Οι δράστες έφτασαν στη Γκαλερί του Απόλλωνα από την πρόσοψη προς τον Σηκουάνα, χρησιμοποιώντας ανυψωτικό μηχάνημα για να παραβιάσουν παράθυρο και να κόψουν τις προθήκες με ηλεκτρικά εργαλεία, προτού εξαφανιστούν μέσα στο πρωινό πλήθος. Η επιχείρηση διήρκεσε λιγότερο από οκτώ λεπτά.

Οι αρχές εξετάζουν πλέον τρόπους για να επιταχύνουν την αναβάθμιση του συστήματος ασφαλείας και να αποτρέψουν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον. Ο Φορ δήλωσε ότι η αστυνομία θα παρακολουθεί πλέον κεντρικά τις ημερομηνίες λήξης των αδειών λειτουργίας καμερών όλων των μουσείων, ενώ οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η πλήρης ανακατασκευή του συστήματος είναι έργο «χρονοβόρο και εξαιρετικά ευαίσθητο», καθώς πρέπει να υλοποιηθεί χωρίς να διακοπεί η λειτουργία του μουσείου.

Με πληροφορίες από Le Monde

