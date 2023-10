Γαλλία: Ενισχύονται τα μέτρα ασφαλείας σε αεροδρόμια και σιδηρόδρομο

Σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής έχει τεθεί η Γαλλία με τα μέτρα ασφαλείας σε αεροδρόμια και σιδηροδρομικούς σταθμούς να αυξάνονται, ενώ και σήμερα εκκενώθηκαν για 7η φορά τα ανάκτορα στις Βερσαλλίες.

Όπως δήλωσε σήμερα ο υπουργός Μεταφορών, Κλεμάν Μπον, η Γαλλία, που έχει τεθεί ήδη στο υψηλότερο επίπεδο επιφυλακής σχετικά με την εθνική της ασφάλεια, πρόκειται να ενισχύσει περαιτέρω τα μέτρα ασφάλειας που εφαρμόζονται στα αεροδρόμια γύρω από το Παρίσι, αλλά και στους σιδηροδρόμους, μετά από ένα κύμα περιστατικών με ψευδείς απειλές για βόμβες.

Υπενθυμίζεται πως για τρεις συνεχόμενες μέρες υπήρξε διατάραξη της κυκλοφορίας στα αεροδρόμια της Γαλλίας, με συναγερμό για βόμβες με αποτέλεσμα αρκετά από αυτά να εκκενωθούν.

Οι περιπολίες ασφάλειας στα αεροδρόμια του Παρισιού θα αυξηθούν κατά 40%, ενώ το προσωπικό στην εταιρία των εθνικών σιδηροδρόμων (SNCF) θα ενισχυθεί κατά 20%, πέραν του αριθμού των αστυνομικών περιπολιών που διενεργούνται στους σιδηροδρομικούς σταθμούς, όπως δήλωσε ο Μπον στο δημόσιο γαλλικό ραδιόφωνο France Inter.

Στο μεταξύ σήμερα το μεσημέρι για 7η φορά μέσα στο τελευταίο χρονικό διάστημα εκκενώθηκαν τα ανάκτορα των Βερσαλλιών. Μάλιστα η γαλλική αστυνομία έκανε λόγο για ύποπτο αντικείμενο.

⚠️🌍 10/22 12:10 p.m. For security reasons, the Palace of Versailles is evacuating visitors and will reopen as soon as the checks have been completed. Thank you for your understanding. pic.twitter.com/vOqnndUSrK