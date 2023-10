Γαλλία: Εκκενώνεται ξανά το παλάτι των Βερσαλλιών

Το παλάτι των Βερσαλλιών εκκενώθηκε και πάλι, μετά από απειλή για βόμβα, και θα παραμείνει κλειστό όλη την ημέρα.

Τα ανάκτορα των Βερσαλλιών στη Γαλλία εκκενώνονται λόγω απειλής για βόμβα, μετέδωσε πριν από λίγο το AFP.

🌍 Dear visitors,

For security reasons, the Palace of Versailles is evacuating visitors and closing its doors today Tuesday October 17. Thank you for your understanding pic.twitter.com/tDBghI4Uhk