Γαλλία: Νέοι συναγερμοί για βόμβα σε 18 αεροδρόμια - 10 εκκενώθηκαν

Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα διαταράσσεται η κυκλοφορία στα αεροδρόμια της Γαλλίας, καθώς σήμερα το πρωί σήμανε συναγερμός για βόμβα σε 18 περιφερειακά αεροδρόμια, ενώ 10 απ’ αυτά εκκενώθηκαν.

Σύμφωνα με αερολιμενικές πηγές, αρκετά αεροδρόμια της χώρας έλαβαν απειλητικά μηνύματα για βόμβα, ενώ κάποια εξ αυτών αναγκάστηκαν να εκκενωθούν.

Ο υπουργός Μεταφορών της Γαλλίας, Κλεμάν Μπον, δεν ανέφερε τα ονόματα των αεροδρομίων στα οποία σήμανε συναγερμός σήμερα, αλλά μια προηγούμενη αναφορά από αερολιμενική πηγή έκανε λόγο για 14 εγκαταστάσεις που επηρεάστηκαν και ανέφερε τα αεροδρόμια σε Μπορντό, Μπεζιέ, Λιλ, Μποβέ, Ταρμπ, Νάντη, Βρέστη, Τουλούζη, Καρκασόν, Λιόν-Μπρον, Πο, Νίκαια, Μπιαρίτς και Ρεν. Πολλά αεροδρόμια, όπως στο Μπορντό, τη Νάντη, τη Λιλ, την Τουλούζη, την Καρκασόν και τη Βρέστη επιβεβαίωσαν στη συνέχεια ότι δέχθηκαν απειλητικά μηνύματα, όπως και στο Περπινιάν και τη Βασιλεία-Μιλούζ.

«Βλέπουμε από την Τετάρτη μια αύξηση των ψεύτικων συναγερμών για βόμβα στα αεροδρόμιά μας. Και θέλω να το πω ξεκάθαρα. Οι εξυπνάκηδες και οι φαρσέρ που επιδίδονται σε αυτού το είδους το παιχνίδι είναι στην πραγματικότητα πολύ ανόητοι, και μάλιστα πολύ επικίνδυνα άτομα», δήλωσε ο Κλεμάν Μπον.

Οι συναγερμοί σήμερα, μετά τα απειλητικά μηνύματα που εστάλησαν, «γενικά τελείωσαν την ώρα που μιλάμε», πρόσθεσε ο υπουργός αργά το απόγευμα. Συμπλήρωσε επίσης πως «όλοι αυτοί που σκέφτονται να κάνουν μια κακή φάρσα, να φοβίσουν, ας γνωρίζουν ότι αυτό είναι αδίκημα που τιμωρείται αυστηρότατα και βαρύτατα, ότι θα ταυτοποιηθούν και ο καθένας μεταξύ αυτών θα τιμωρηθεί. Κινδυνεύουν με δύο έως τρία χρόνια φυλάκιση και πρόστιμο 10 χιλ. ευρώ».

Να σημειωθεί πως από την Τετάρτη που άρχισε αυτό το κύμα απειλών, η λειτουργία των μεγάλων αεροδρομίων που εξυπηρετούν το Παρίσι, δηλαδή του Σαρλ-ντε-Γκολ και του Ορλί, δεν επηρεάστηκε. Παράλληλα, αξίζει να αναφερθεί πως οι γαλλικές αερομεταφορές επηρεάζονται για τρίτη ημέρα, ενώ σήμερα στη Γαλλία ξεκινούν οι σχολικές διακοπές, γνωστές ως διακοπές των Αγίων Πάντων, για το φθινόπωρο οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις αρχές του Νοεμβρίου. Πρόκειται για μία περίοδο που είναι συνώνυμο της αυξημένης κινητικότητας.

Υπενθυμίζεται πως χθες το βράδυ, ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν έκανε λόγο για 18 συλλήψεις μέσα σε 48 ώρες σε σχέση με τους συναγερμούς, που επηρέασαν επίσης σχολεία και τουριστικά μέρη. Να σημειωθεί πως οι συναγερμοί πληθαίνουν εδώ και μέρες στη Γαλλία, κυρίως μετά την επίθεση του τζιχαντιστή που στοίχισε τη ζωή στον εκπαιδευτικό Ντομινίκ Μπερνάρ στη βόρεια πόλη Αράς.

