Γαλλία: Διαδηλωτές απέκλεισαν την είσοδο στο μουσείο του Λούβρου- Αντιδράσεις για το συνταξιοδοτικό

Στον αποκλεισμό του μουσείου του Λούβρου στο Παρίσι προχώρησαν σήμερα διαδηλωτές για το συνταξιοδοτικό στη Γαλλία.

Σε συνέχεια την πολυήμερων κινητοποιήσεων διαδηλωτές, απέκλεισαν σήμερα το μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, προκαλώντας απογοήτευση στους πολλούς επισκέπτες του μουσείου.

Στο πλαίσιο διαδήλωσης κατά της μεταρρύθμισης του Μακρόν για ηλικία συνταξιοδότησης στα 64 χρόνια, δεκάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν γύρω από τη γυάλινη πυραμίδα του μουσείου του Λούβρου. Ένα πανό έγραφε χαρακτηριστικά «Συνταξιοδότηση στα 60 - Να δουλεύουμε λιγότερο για να ζήσουμε περισσότερο».

In #Paris, employees of the #Louvre joined a strike demanding the abolition of pension reform.



The work of the museum has been suspended. pic.twitter.com/fU9bdHBZnr