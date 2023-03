Ο Μακρόν έβγαλε το ακριβό ρολόι του κάτω από το τραπέζι ενώ έδινε συνέντευξη για το συνταξιοδοτικό

Αντικείμενο έντονης κριτικής έγινε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν για το ακριβό του ρολόι.

Σε συνέντευξη, όπου ανέλυε τις ρυθμίσεις για το συνταξιοδοτικό ο Εμανουέλ Μακρόν αφαίρεσε το ακριβό ρολόι, που φορούσε ενώ μιλούσε. Ωστόσο η κίνησή του έγινε αντιληπτή και ακολούθησαν σφοδρές επικρίσεις.

Η Γαλλία κλονίζεται από διαμαρτυρίες και απεργίες μετά την απόφαση Μακρόν να αυξήσει την ηλικία συνταξιοδότησης από τα 62 έτη.

Οι εκπρόσωποι του Γάλλου προέδρου ωστόσο, δήλωσαν ότι ο Μακρόν έβγαλε το ρολόι απλώς επειδή «χτυπούσε στο τραπέζι». Αλλά οι επικριτές του ισχυρίστηκαν ότι το ρολόι δείχνει ότι δεν έχει επαφή με την κοινωνία.

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια συνέντευξης την Τετάρτη, όταν ο Εμανουέλ Μακρόν αιτιολογούσε τους λόγους που τον οδήγησαν στην μεταρρύθμιση για την αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης.

Καθώς ακουμπούσε τα χέρια του στο τραπέζι, ακούστηκε ένας θόρυβος.

Στη συνέχεια ο Γάλλος πρόεδρος έβαλε τα χέρια του κάτω από το τραπέζι ενώ συνέχιζε να μιλάει. Όταν ξαναεμφανίστηκαν τα χέρια του το τραπέζι, το ρολόι δεν υπήρχε.

MACRON - Oops the moment Macron realises he’s wearing a very expensive watch whilst telling French people they must sacrifice more!



First you see it …. And then with a quick fiddle under the table… now you don’t!



We see you Macron 🤡 pic.twitter.com/Wk6ntiHTzr