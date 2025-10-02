ΔΙΕΘΝΗ
Φωτογραφία δείχνει τον Νετανιάχου να ζητά συγγνώμη από τον πρωθυπουργό του Κατάρ υπό την παρουσία Τραμπ

Η συνομιλία έλαβε χώρα λίγες ημέρες μετά τον ισραηλινό αεροπορικό βομβαρδισμό στην Ντόχα

Ο Λευκός Οίκος έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφία από το Οβάλ Γραφείο, στην οποία ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου φαίνεται να απολογείται στον πρωθυπουργό του Κατάρ, σε τηλεφωνική επικοινωνία που πραγματοποιήθηκε με τη μεσολάβηση του τότε προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Η συνομιλία έλαβε χώρα λίγες ημέρες μετά τον ισραηλινό αεροπορικό βομβαρδισμό στην Ντόχα, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ανώτατου στελέχους της Χαμάς, γεγονός που προκάλεσε αναστάτωση στην Ουάσιγκτον και εντάσεις στις σχέσεις Ισραήλ–Κατάρ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Τραμπ, ο οποίος εμφανίζεται στη φωτογραφία να κρατά το τηλέφωνο στα γόνατά του, ζήτησε από τον Νετανιάχου να απευθύνει άμεση συγγνώμη προς την Ντόχα, ώστε να αποκλιμακωθεί η κρίση. Η εικόνα υποτίθεται ότι αποτυπώνει τη στιγμή της απολογίας.

