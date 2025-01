Φωτιές στο Λος Άντζελες: Οργή στα social για ρεπόρτερ του Fox News που αποκάλεσε τη Μαρκλ «πριγκίπισσα»

Επίσκεψη-έκπληξη πραγματοποίησαν ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ σε τράπεζα τροφίμων για την ανακούφιση των θυμάτων που έχασαν τις κατοικίες τους στις καταστροφικές πυρκαγιές του Λος Άντζελες.

Ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ επισκέφθηκαν την τράπεζα τροφίμων, η οποία στεγάζεται στο κέντρο «Pasadena Convention Centre» στην Πασαντίνα (υπάγεται στην Κομητεία του Λος Άντζελες) την Παρασκευή και μοίρασαν μαζί με άλλους εθελοντές πακέτα με τρόφιμα σε θύματα των φονικών πυρκαγιών ενώ παράλληλα μίλησαν και με ανθρώπους που αναγκάστηκαν να εκκενώσουν τις κατοικίες τους και φιλοξενούνται στην παραπάνω αίθουσα.

Το ζευγάρι, που από το 2020 απομακρύνθηκε από τον στενό πυρήνα της βασιλικής οικογένειας και ζει μόνιμα σε πολυτελή έπαυλη στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια - απέχει 173 χλμ. από το Λος Άντζελες - συνομίλησε με τον Χοσέ Αντρές ιδρυτή της «World Central Kitchen», ο οποίος έχει σπεύσει στην δοκιμαζόμενη από τις πυρκαγιές πόλη και μοιράζει μαζί με εθελοντές ζεστά γεύματα στα θύματα και στους εργαζόμενους στα συνεργεία έκτακτης ανάγκης, οι οποίοι βρίσκονται στην περιοχή από την πρώτη μέρα που ξέσπασαν οι καταστροφικές φωτιές.

Ο δήμαρχος της Πασαντίνα Βίκτορ Γκόρντο δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο FOX 11 Los Angeles (θυγατρικό κανάλι του Fox News) πως ο Χάρι και η Μέγκαν ήθελαν να βοηθήσουν όσο γίνεται περισσότερο και ανέφερε πως το ζευγάρι συναντήθηκε και συνομίλησε με ανθρώπους που έχασαν τις κατοικίες τους στις φωτιές. Ομως, κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης για την επίσκεψη του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στην Πασαντίνα η ρεπόρτερ Σούζαν Χιρασούνα αποκάλεσε αρκετές φορές την Αμερικανίδα, πρώην ηθοποιό, «πριγκίπισσα Μαρκλ» ενώ κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ ανέφερε: «πως αυτοί (ο Χάρι και η Μέγκαν) συναντήθηκαν με κοινούς θνητούς...».

Οι χρήστες στα social media επέκριναν την έλλειψη γνώσης της ρεπόρτερ αφού ο Χάρι είναι πρίγκιπας και δούκας του Σάσεξ ενώ η Μέγκαν Μαρκλ είναι μόνο η δούκισσα του Σάσεξ. Τους τίτλους «δούκας και δούκισσα του Σάσεξ» είχε απονείμει η εκλιπούσα βασίλισσα Ελισάβετ στον Χάρι και στην Αμερικανίδα, πρώην πρωταγωνίστρια του δικαστικού δράματος Suits, μετά το γάμο τους τον Μάιο του 2018. Μετά το Megxit το 2020, αν και το ζευγάρι δεν ανήκει πλέον στα εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας, εξακολουθεί να φέρει τους τίτλους «δούκας και δούκισσα του Σάσεξ», όμως δεν έχουν το δικαίωμα να προσφωνούνται η «Αυτού Υψηλότητα» και η «Αυτής Υψηλότητα» (his or her royal highness (HRH)).

Ο βασιλιάς Κάρολος έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει τους τίτλους από το ζευγάρι, όμως για αυτό χρειάζεται και η έγκριση του κοινοβουλίου. Αν ο Βρετανός μονάρχης προχωρήσει σε μια τέτοια ενέργεια αφενός θα διαρραγεί οριστικά η σχέση με τον μικρότερο γιο του και αφετέρου τα φώτα της δημοσιότητας θα πέσουν για ακόμα μία φορά πάνω στη βασιλική οικογένεια της Γηραιάς Αλβιώνας. Όμως, ο τίτλος του πρίγκιπα με τον οποίο γεννήθηκε ο Χάρι δεν είναι δυνατό να του αφαιρεθεί. Ο δούκας του Σάσεξ παραμένει πρίγκιπας και πέμπτος στην διαδοχή του βρετανικού θρόνου, αν και δεν ζει επί βρετανικού εδάφους. Η Μέγκαν Μαρκλ δεν έγινε πριγκίπισσα μετά το γάμο της παρά μόνο δούκισσα.

«Η Μέγκαν Μαρκλ δεν είναι πριγκίπισσα», «Ποια είναι η πριγκίπισσα Μαρκλ που αναφέρεται συνέχεια; Αυτή δεν υπάρχει», «Πείτε σε αυτούς τους μ@@@@@ς να φύγουν από τη μέση. Δεν είναι ώρα για φωτογράφηση», «Αυτή δεν είναι πριγκίπισσα. Πόσο ανίδεη είσαι! Ποιος φοράει χρυσά βραχιόλια για να πάει να "βοηθήσει"; Πήγαν εκεί για μια φωτογραφία», «Ποιος ενδιαφέρεται για τους celebrities που φωτογραφίζονται εν μέσω μιας κρίσης; !! Φρικτό!», γράφουν, μεταξύ άλλων, οι χρήστες στα σχόλια, που μόνο αρνητικά είναι τόσο για την ρεπόρτερ όσο και για τον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ.