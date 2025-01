Η Μέγκαν Μαρκλ πενθεί τον σκύλο της: «Είμαι συντετριμμένη από την απώλειά του»

Η Μέγκαν Μαρκλ πενθεί για την απώλεια του σκύλου της, Γκάι, δηλώνοντας «συντετριμμένη από την απώλειά του».

Σε μια ανάρτηση στο Instagram, η Μέγκαν Μαρκλ έγραψε ότι «έκλαψε πάρα πολλά δάκρυα για να τα μετρήσει» για το θάνατο του σκύλου και τον ευχαρίστησε για «τόσα χρόνια άνευ όρων αγάπης».

Η δούκισσα είπε ότι υιοθέτησε το λαγωνικό από ένα καταφύγιο ζώων στον Καναδά το 2015 και ότι από τότε ήταν «μαζί μου για τα πάντα». Δεν ανέφερε πότε πέθανε ο σκύλος ή την αιτία θανάτου του. Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από μοντάζ φωτογραφιών και βίντεο που δείχνει τη δούκισσα και την οικογένειά της να παίζουν με τον Γκάι.

Σε ένα από αυτά τα βίντεο, φαίνεται η ίδια να βράζει φρούτα για να φτιάξει μαρμελάδα και να λέει στον σκύλο: «We're jamming, Guy». Σε ένα άλλο, ο σύζυγός της, Χάρι, εμφανίζεται να τρέχει μαζί του σε μια παραλία. Στο τέλος, η Μέγκαν Μαρκλ ακούγεται με ένα από τα παιδιά του ζευγαριού να τραγουδά: «We love you Guy, yes we do».

Η δούκισσα έγραψε επίσης ότι το προσωπικό του καταφυγίου από το οποίο είχε υιοθετήσει τον σκύλο «τον ανέφερε ως "ο μικρός" επειδή ήταν τόσο μικρόσωμος και αδύναμος».

«Έτσι τον ονόμασα "Guy". Και ήταν ο καλύτερος τύπος που θα μπορούσε να ζητήσει κάθε κορίτσι», είπε, καθώς η λέξη «guy» ερμηνεύεται ως ο «τύπος». «Ήταν μαζί μου στο Suits, όταν αρραβωνιάστηκα, (και μετά παντρεύτηκα), όταν έγινα μαμά... Ήταν μαζί μου για τα πάντα: την ησυχία, το χάος, την ηρεμία, την άνεση», γράφει ακόμη στο Instagram.

Η δούκισσα πρόσθεσε ότι ο Γκάι θα εμφανιστεί στην επερχόμενη σειρά της στο Netflix, με τίτλο With Love, Meghan. «Ελπίζω ότι θα καταλάβετε γιατί είμαι τόσο συντετριμμένη από την απώλειά του. Νομίζω ότι μπορεί να ερωτευτείτε και εσείς λίγο», έγραψε.

Facebook Twitter Φωτογραφία: Πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν

«Έχω κλάψει πάρα πολλά δάκρυα για να μετρήσω - το είδος των δακρύων που σε κάνουν να κάνεις ντους με την παράλογη ελπίδα ότι το τρεχούμενο νερό στο πρόσωπό σου θα σε κάνει με κάποιο τρόπο να μην τα νιώσεις ή να προσποιηθείς ότι δεν είσαι εκεί. Και αυτό είναι εντάξει».

«Σε ευχαριστώ για τόσα χρόνια άνευ όρων αγάπης, γλυκέ μου Γκάι. Γέμισες τη ζωή μου με τρόπους που δεν θα μάθεις ποτέ», κλείνει τα λόγια της για τον σκύλο της η Μέγκαν Μαρκλ.

Με πληροφορίες από BBC

