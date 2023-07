Φωτιές στην Αλγερία: Τουλάχιστον 34 νεκροί - Περικυκλώθηκαν από τις φλόγες

Τουλάχιστον 34 άνθρωποι, ανάμεσά τους δέκα στρατιωτικοί έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιές που σάρωσαν τη βορειοανατολική Αλγερία τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα και συνέχιζαν να μαίνονται χθες.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τις αρχές, οι στρατιώτες περικυκλώθηκαν από τις φλόγες καθώς απομακρύνονταν από την Μπένι Κασίλα, στον νομό Μπετζάγια (ανατολικά), μαζί με κατοίκους κοντινών κωμοπόλεων.

ALGERIA |



As unfortunately every year, several wilayas of Algeria are affected by forest fires.



Several dead & injured were recorded today, including 6 soldiers & firefighters.



May Allah help them Inchallah & may the Water Bombers go out to work ! pic.twitter.com/MvsfavajuL