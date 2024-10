Φωτιά σε αεροσκάφος που είχε ζητήσει αναγκαστική προσγείωση στο Λας Βέγκας

Φωτιά πήρε αεροσκάφος της Frontier Airlines που είχε ζητήσει αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο του Λας Βέγκας.

Όπως δείχνουν βίντεο, φλόγες ξεπηδούν από το κάτω μέρος του αεροσκάφους κατά την προσγείωση στο αεροδρόμιο του Λας Βέγκας. Το περιστατικό συνέβη σε πτήση της Frontier Airlines κατά τη διάρκεια αναγκαστικής προσγείωσης στο διεθνές αεροδρόμιο Χάρι Ριντ το απόγευμα του Σαββάτου, τοπική ώρα.

Η πτήση από το Σαν Ντιέγκο στο Λας Βέγκας βρισκόταν σε διαδικασία προσγείωσης όταν οι πιλότοι εντόπισαν καπνό και κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης, είπε η εταιρεία.

Μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς από την πυροσβεστική, και οι 190 επιβάτες και τα επτά μέλη του πληρώματος κατέβηκαν από τις σκάλες, σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί και οι επιβάτες μεταφέρθηκαν με λεωφορεία στον τερματικό σταθμό, ανέφερε η Frontier σε δήλωση στο X.

