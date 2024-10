Φωτιά σε αεροπλάνο λίγο πριν απογειωθεί: Οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με τη φουσκωτή τσουλήθρα

Αναστάτωση προκλήθηκε σε αεροπλάνο της Ryanair σε αεροδρόμιο της Ιταλίας, λόγω φωτιάς που ξέσπασε στο αεροσκάφος.

Το αεροπλάνο της Ryanair, η πτήση FR8826, πήρε φωτιά ενώ επρόκειτο να αναχωρήσει από το αεροδρόμιο της πόλης Μπρίντιζι στην Ιταλία, με τους 184 επιβάτες να απομακρύνονται με τη φουσκωτή τσουλήθρα

Ryanair Boeing 737-8AS aircraft (9H-QCB) engine caught fire at Brindisi Airport, Italy, nearly 200 passengers evacuated through emergency evacuation slides .



Flight FR8826 was preparing for take-off at Brindisi Airport in Italy when flames appeared from the Right engine.



The… pic.twitter.com/UBziP9pKf0