Φόρο τιμής στα θύματα του Ισραήλ απέτισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Φόρο τιμής στα θύματα των τρομοκρατικών επιθέσεων στο Ισραήλ απέτισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Πλήθος κόσμου ήταν συγκεντρωμένο σήμερα το μεσημέρι έξω από την έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες, ανάμεσά τους, εργαζόμενοι της Ευρωβουλής, για να τηρήσουν ενός λεπτού σιγή για τους νεκρούς στο Ισραήλ. Έψαλλαν τον εθνικό ύμνο του Ισραήλ και τον ύμνο της ΕΕ.

Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, οι πρόεδροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, καθώς και ο πρέσβης του Ισραήλ στην ΕΕ Χαΐμ Ρέγκεβ.

«Σας ευχαριστώ όλους όσοι είστε μαζί μας σήμερα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για το λαό του Ισραήλ που υπέστη την πιο φρικτή επίθεση, εδώ και πάρα πολλά χρόνια», δήλωσε η Ρομπέρτα Μέτσολα και πρόσθεσε: «Η συγκέντρωσή μας εδώ σήμερα είναι συμβολική, η φωνή μας είναι σημαντική και η ισχυρή στάση μας ενάντια στην τρομοκρατία είναι κρίσιμης σημασίας».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Με την παρουσία μας εδώ εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας, καταδικάζουμε τις φρικτές πράξεις τρομοκρατίας και δολοφονίας και ζητάμε την άμεση απελευθέρωση των ομήρων». Συμπλήρωσε ότι: «Δεν υπάρχει δικαιολογία για την τρομοκρατία. Η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση, δεν εκπροσωπεί τις νόμιμες προσδοκίες του Παλαιστινιακού λαού. Δεν προσφέρει λύσεις, αλλά λουτρό αίματος».

Αυτό που έζησε το Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου από τη Χαμάς είναι «τρομοκρατία στην πιο ειδεχθή μορφή της», είπε η Ρομπέρτα Μέτσολα, επισημαίνοντας ότι η Χαμάς δολοφόνησε πάνω από 1.000 αθώους ανθρώπους, γυναίκες, παιδιά, μωρά και άνδρες και έχει ακόμα στα χέρια της πάνω από 100 ομήρους. «Άνοιξαν πυρ σε εκατοντάδες νέους ανθρώπους σε φεστιβάλ μουσικής, σκοτώνοντας αδιακρίτως… παρέλασαν με τους σκοτωμένους σαν τρόπαια».

October 7th will go down in global infamy.



The people in Israel have endured the worst terrorist attack in generations.



Europe stands together in solidarity.



We condemn the appalling acts of terrorism, and demand the immediate release of hostages. https://t.co/q1gVW1Aosz