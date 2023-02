Σεισμός στην Τουρκία: Κατέρρευσε το 2.200 ετών κάστρο του Γκαζιαντέπ

Ο φονικός σεισμός των 7,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Τουρκία κατέστρεψε το ηλικίας 2.200 ετών κάστρο του Γκαζιαντέπ.

Μέσα σε διάρκεια ενάμισι λεπτού, όσο δηλαδή διήρκησε ο σεισμός, το ιστορικό κτίριο που αποτελεί μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, έγινε συντρίμμια.

Όπως μετέδωσε το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, σε ορισμένους προμαχώνες παρατηρήθηκαν μεγάλες ρωγμές, ενώ τα σιδερένια κάγκελα γύρω από το κάστρο ήταν διάσπαρτα στα γύρω πεζοδρόμια.

Σύμφωνα με τις αρχαιολογικές ανασκαφές, το κάστρο χτίστηκε για πρώτη φορά ως παρατηρητήριο κατά τη ρωμαϊκή περίοδο τον 2o-4o αιώνα μ.Χ. και επεκτάθηκε με την πάροδο του χρόνου.

Πήρε τη σημερινή του μορφή μεταξύ 527-565 μ.Χ. κατά την περίοδο του βυζαντινού αυτοκράτορα Ιουστινιανού Α’, σύμφωνα με τα Τουρκικά Μουσεία, το επίσημο site των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων της χώρας.

❗🇹🇷 The Gaziantep Castle, which was built more than 2,200 years ago, collapsed during the earthquake.#Turkey #TurkeyEarthquake #earthquake #BreakingNews #deprem #Syria pic.twitter.com/PtCVgCqA3Y