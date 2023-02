Φονικός σεισμός: Κλιμάκιο της ΕΜΑΚ πάει στην Τουρκία- Και ο Λέκκας

O κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών αναφερόμενος στο σεισμό των 7.8 Ρίχτερ που έπληξε Τουρκία και Συρία είπε πως ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη επικοινωνία μέσα από επιχειρησιακά και διπλωματικά κανάλια.

«Η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα που θα βοηθήσει ουσιαστικά. Καταβάλλονται προσπάθειες ώστε ίσως και εντός της ημέρας να αναχωρήσει από την Αθήνα C130 με μονάδα της ΕΜΑΚ με προσωπικό του ΕΚΑΒ με ανθρωπιστικό και υγειονομικό υλικό. Στην αποστολή θα συμμετάσχει και ο επικεφαλής της Αντισεισμικής Προστασίας ο κ. Λέκκας, προκειμένου εκεί στο πεδίο να συνδράμουμε στις προσπάθειες για τη διαχείριση των συνεπειών αυτής της καταστροφής».



Σύμφωνα με την ΕΡΤ ήδη βρίσκεται στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» το πρώτο κλιμάκιο της ΕΜΑΚ με 20 περίπου διασώστες, ειδικό όχημα και σκύλο.

Με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου επικοινώνησε από την πλευρά του ο Νίκος Δένδιας, εκφράζοντας συλλυπητήρια για τα θύματα από τον σεισμό που έπληξε τη γειτονική χώρα. Παράλληλα, τον ενημέρωσε για την άμεση παροχή βοήθειας από την Ελλάδα.

«Μετά τον καταστροφικό σεισμό στη Νότια Τουρκία, επικοινώνησα με τον Τούρκο ομόλογό μου, Μεβλούτ Τσαβούσογλου και εξέφρασα τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες που πενθούν. Εξέφρασα την ετοιμότητα της Ελλάδας να παράσχει βοήθεια άμεσα στις προσπάθειες διάσωσης και αντιμετώπισης της καταστροφής», έγραψε στο Twitter ο Νίκος Δένδιας.

Την άμεση κινητοποίηση της ΕΕ με την ανάπτυξη ομάδων έρευνας και διάσωσης δέκα χωρών, μεταξύ των οποίων και της Ελλάδας, στις πληγείσες περιοχές από το φονικό σεισμό στην Τουρκία και τη Συρία, επισημαίνουν σε κοινή δήλωσή τους ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ και ο Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων, Γιάνες Λέναρτσιτς.

