Σεισμός 7,8 Ρίχτερ σε Τουρκία-Συρία: 1.500 νεκροί ο νεότερος απολογισμός

Τους 1.500 έχουν φτάσει οι νεκροί στην Τουρκία και τη Συρία, από τον σεισμό των 7,8 βαθμών που σημειώθηκε τα ξημερώματα.

Ο σεισμός έγινε αισθητός ως την Αίγυπτο και το Ιράκ και είχε επίκεντρο στην επαρχία Καχραμανμαράς. Ακολούθησε νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 7,7 βαθμών Ρίχτερ στην ίδια περιοχή περίπου στις 12:25 ώρα Ελλάδας.

Όπως δήλωσε σήμερα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, 921 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Τουρκία, τουλάχιστον 5.385 έχουν τραυματιστεί, ενώ 2.470 άνθρωποι έχουν ανασυρθεί από τα ερείπια ζωντανοί. Σύμφωνα με τον ίδιο, 2.818 κτίρια έχουν καταρρεύσει.

Drone footage showed rescuers in the Turkish city of Adana searching through the rubble of a collapsed building after a major earthquake of magnitude 7.8 struck central Turkey and northwest Syria https://t.co/qhP64Hpz5m pic.twitter.com/bKlC0lRGtE

Ο Ερντογάν πρόσθεσε ότι δεν μπορεί να προβλέψει πόσο ακόμη θα αυξηθεί ο απολογισμός των νεκρών, καθώς συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Περίπου 9.000 άνθρωποι συμμετέχουν στις επιχειρήσεις, ενώ μέχρι στιγμής 45 χώρες έχουν προσφέρει βοήθεια στην Τουρκία, σημείωσε ο ίδιος, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη καταστροφή που έχει πλήξει τη χώρα από το 1939

Τότε, ένας άλλος σεισμός στην ανατολική επαρχία Ερζιντζάν είχε κοστίσει τη ζωή περίπου σε 33.000 ανθρώπους.

Το 1999 ισχυρός σεισμός προκάλεσε σοβαρές ζημιές στην περιοχή του Μαρμαρά, κοντά στην Κωνσταντινούπολη, ενώ προκάλεσε τον θάνατο περισσότερων από 17.000 ανθρώπων.

«Όλοι βάζουν την καρδιά και την ψυχή τους στις προσπάθειες, αν και η χειμερινή περίοδος, ο κρύος καιρός και το γεγονός ότι ο σεισμός σημειώθηκε τη νύχτα καθιστούν τα πράγματα πιο δύσκολα», δήλωσε ο Ερντογάν σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε από το συντονιστικό κέντρο αντιμετώπισης καταστροφών στην Άγκυρα.

More than 600 people have been killed in a major #earthquake of magnitude 7.9 that hit southeast Turkey, #Bakur, #Rojava & northwest Syria. Hundreds of people are still believed to be trapped under rubble while snow & rain are aggravating rescue works



(🎥: MA, Amed/Bakur) pic.twitter.com/KFUbCubzS1