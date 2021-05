Φον ντερ Λάιεν: Πάνω από 150 εκατ. εμβολιασμοί στην ΕΕ- Αρκετές δόσεις για το 70% των ενηλίκων ως τον Ιούλιο

Περισσότεροι από 150 εκατομμύρια εμβολιασμοί για τον κορωνοϊό έχουν γίνει πλέον στην ΕΕ, ανακοίνωσε μέσω Twitter η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η χορήγηση των εμβολίων επιταχύνεται σε όλη την ΕΕ, έγραψε στην ανάρτησή της. Το 25% των Ευρωπαίων έχουν κάνει ήδη την πρώτη δόση, σημείωσε.

«Έχουμε αρκετές δόσεις για να εμβολιάσουμε το 70% των ενηλίκων της ΕΕ έως τον Ιούλιο», έγραψε ακόμη η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Vaccination is gaining speed across the EU: we have just passed 150 million vaccinations.



A quarter of all Europeans have had their first dose.



We'll have enough doses for vaccinating 70% of EU adults in July. pic.twitter.com/j5ZdOukSrg