Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε το κλείσιμο του εναέριου χώρου της ΕΕ για την Ρωσία, με την ΕΕ να συνεχίζει τις κυρώσεις της κατά της Μόσχας.

«Πρώτον, κλείνουμε τον εναέριο χώρο της ΕΕ για αεροσκάφη ρωσικής ιδιοκτησίας, ρωσικής άδειας ή ρωσικού ελέγχου. Δεν θα μπορούν να προσγειωθούν, να απογειωθούν ή να πετάξουν πάνω από το έδαφος της ΕΕ. Συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών τζετ ολιγαρχικών», τονίζει η πρόεδρος της Κομισιόν.

Στη συνέχεια, ανακοίνωσε ότι θα απαγορεύσουν τη «μηχανή» μέσων ενημέρωσης του Κρεμλίνου στην ΕΕ. «Τα κρατικά Russia Today και Sputnik, και οι θυγατρικές τους, δεν θα είναι πλέον σε θέση να διαδώσουν τα ψέματά τους για να δικαιολογήσουν τον πόλεμο του Πούτιν. Αναπτύσσουμε εργαλεία για την απαγόρευση της τοξικής και επιβλαβούς παραπληροφόρησής τους στην Ευρώπη», επισήμανε.

Μεταξύ άλλων, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ότι στο στόχαστρο των κυρώσεων της ΕΕ τίθεται και το καθεστώς του Λουκασένκο, πλήττοντας τους πιο σημαντικούς τομείς του.

First, we are shutting down the EU airspace for Russian-owned, Russian registered or Russian-controlled aircraft.



They won’t be able to land in, take off or overfly the territory of the EU.



Including the private jets of oligarchs. pic.twitter.com/o551M9zekQ