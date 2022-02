Με σκληρότερο πακέτο περιοριστικών κυρώσεων απαντά η ΕΕ στον Βλαντίμιρ Πούτιν και την Ρωσία, που για την «άνευ προηγουμένου και απρόκλητη στρατιωτική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας».

Σύμφωνα με την ΕΕ, οι κυρώσεις θα «ακρωτηριάσουν» την ικανότητα του Κρεμλίνου να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο, με σαφές οικονομικό και πολιτικό κόστος στην πολιτική ελίτ της Ρωσίας, που εν μέρει ευθύνεται για την εισβολή.

Η Ενωση αποφάσισε να παγώσει τα περιουσιακά στοιχεία τόσο του Βλαντίμιρ Πούτιν, όσο και του Σεργκέι Λαβρόφ, διευρύνοντας την λίστα των 654 προσώπων και 52 οργανισμών.

Μεταξύ άλλων, οι οικονομικές κυρώσεις αφορούν την απαγόρευση κάθε μορφής δανεισμού και αγοράς χρεόγραφων από τις ρωσικές τράπεζες και το δημόσιο (συμπεριλαμβανομένης της Κεντρικής Τράπεζας), ενώ στοχεύεται και η ρωσική ελίτ με το να απαγορεύονται οι καταθέσεις τους σε τράπεζες της ΕΕ όπου συχνά «έκρυβαν» ολόκληρες περιουσίες.

Η ΕΕ απαγορεύει την εξαγωγή συγκεκριμένων τεχνολογιών διύλισης, η οποία προστίθεται στην υπάρχουσα απαγόρευση εξοπλισμού πετρελαίου από το 2014. Αυτό θα καταστήσει δυσκολότερη και πιο δαπανηρή για τη Ρωσία την αναβάθμιση των διυλιστηρίων πετρελαίου της.

Στη «μαύρη λίστα» της Ένωσης θα προστεθούν και άλλοι Ρώσοι πολίτες και αξιωματούχοι, με πλήγματα στον χρηματοοικονομικό κλάδο, καθώς στους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών, στα αγαθά διπλής χρήσης, τις εξαγωγές και τη χρηματοδότηση εξαγωγών και την πολιτική χορήγησης βίζας.

Υπενθυμίζεται ότι στις 23 Φεβρουαρίου, το Συμβούλιο στόχευσε ήδη το εμπόριο μεταξύ των περιοχών Ντόνετσκ και Λουγκάνσκ, των οποίων ο Πούτιν αναγνώρισε την ανεξαρτησία.

President Putin has launched an unprecedented and unprovoked military attack against Ukraine.



We are responding in the strongest possible terms, by adopting the harshest ever package of restrictive measures.



Thread ↓