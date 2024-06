Φιλιππίνες: Εξερράγη το ηφαίστειο Κανλάον - Χιλιάδες απομακρύνονται από τα σπίτια τους

Τουλάχιστον 2.800 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους, μετά την έκρηξη του ηφαιστείου Κανλάον στις Φιλιππίνες.

Η έκρηξη του ηφαιστείου στο όρος Κανλάον, που βρίσκεται στο νησί Νέγκρος των Φιλιππίνων, διήρκησε έξι λεπτά το βράδυ της Δευτέρας, εκτοξεύοντας ηφαιστειακή τέφρα και πέτρες και εκλύοντας αέρια σε ύψος 5 χιλιομέτρων, σύμφωνα με πληροφορίες από το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων. Οι κάτοικοι που απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους, βρήκαν καταφύγιο σε κέντρα έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να προστατευθούν από την τέφρα και τις αναθυμιάσεις.

Μετά την έκρηξη, το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων, αναβάθμισε το επίπεδο συναγερμού από την 1 στη βαθμίδα 2 της πεντάβαθμης κλίμακας, προειδοποιώντας για πιθανές νέες εκρήξεις. Οι αρχές στην πόλη Κανλάον, έδωσαν εντολή στους κατοίκους που βρίσκονται σε περιοχές κοντά στο ηφαίστειο να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ανακοινώνοντας παράλληλα πως όλες οι μη απαραίτητες επιχειρήσεις θα πρέπει να παραμείνουν κλειστές.

Την ίδια ώρα ακυρώθηκαν αρκετές πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο του Μπακολόντ, που βρίσκεται πιο κοντά στο ηφαίστειο, στην πρωτεύουσα του νησιού. Υπενθυμίζεται πως οι Φιλιππίνες βρίσκονται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της φωτιάς» του Ειρηνικού, και το Κανλάον είναι ένα από 24 πιο ενεργά ηφαίστεια του αρχιπελάγους.

