Ανησυχία στην Ιταλία για το «υπερηφαίστειο» στα Φλεγραία Πεδία- Εκκενώθηκαν σπίτια στο Ποτσουόλι

Ανησυχία προκαλεί στην Ιταλία ο σεισμός 4,4 Ρίχτερ δίπλα στο «υπερηφαίστειο» στα Φλεγραία Πεδία, που οδήγησε στην εκκένωση σπιτιών και δημοσίων κτιρίων στο Ποτσουόλι.

Πρόκειται για τον ισχυρότερο σεισμό των τελευταίων 40 ετών στην περιοχή, που ως αποτέλεσμα είχε να σχηματιστούν ρωγμές σε κτίρια στην πόλη και στην ευρύτερη περιοχή, που βρίσκεται κοντά στη Νάπολη. Τα 4,4 Ρίχτερ, άλλωστε, ακολούθησαν περί τις 150 μετασεισμικές δονήσεις, κάποιες από τις οποίες ήταν αισθητές και από τους Ναπολιτάνους.

Πολλοί κάτοικοι κοιμήθηκαν στα αυτοκίνητά τους ή στον δρόμο, ενώ τα σχολεία παρέμειναν κλειστά στο Ποτσουόλι και σε άλλες περιοχές στη Νάπολη. «Φύγαμε από το σπίτι μας τα μεσάνυχτα και πήγαμε στο γιο μας στο Vomero [Νάπολη]», είπε ο Mimmo Pignatelli, ο οποίος ζει στη Solfatara, μια πόλη δίπλα σε έναν από τους 24 αρχαίους ηφαιστειακούς κρατήρες στα Φλεγραία Πεδία (Campi Flegrei), στην κεντρική Ιταλία. «Έχουμε συνηθίσει τους σεισμούς – αλλά αυτός ήταν πολύ τρομακτικός καθώς ήταν ο ισχυρότερος των τελευταίων 40 ετών. Μπορούσαμε να νιώσουμε το έδαφος να κινείται καθώς περπατούσαμε».

Η σεισμική δραστηριότητα στα Φλεγραία Πεδία, όπου ζουν τουλάχιστον 360.000 άνθρωποι, έχει ενταθεί τα τελευταία δύο χρόνια, με τη συχνότητα και την ισχύ των σεισμών να αυξάνονται καθώς, όπως υποστηρίζουν οι επιστήμονες, η καλντέρα εξασθενεί και η πίεση υπογείως προκαλεί άνοδο του εδάφους και τέντωμα του φλοιού του ηφαιστείου. «Η γη συνεχίζει να ανεβαίνει με ρυθμό 2 εκατοστά τον μήνα, υψηλότερο ποσοστό από πέρυσι, και δυστυχώς φαίνεται να συνεχίζει με αυτόν τον ρυθμό», δήλωσε στον Guardian ο Μάουρο Ντι Βίτο, διευθυντής του Παρατηρητηρίου του Βεζούβιου από το Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής της Ιταλίας (INGV), δήλωσε στους δημοσιογράφους. «Περιμένουμε παρόμοιους σεισμούς… Δεν μπορώ να κάνω προβλέψεις, αλλά μπορούμε να περιμένουμε ότι το σεισμικό σμήνος θα συνεχιστεί», συνέχισε ο ίδιος.

Η ιταλική κυβέρνηση έχει έτοιμο ένα σχέδιο μαζικής εκκένωσης, με τις δοκιμές να αναμένονται στα τέλη Μαΐου. Το ηφαίστειο στα Φλεγραία Πεδία, μήκους 7 μιλίων είναι πολύ μεγαλύτερο από τον Βεζούβιο, που βρίσκεται κοντά και είναι πολύ πιο ενεργός. Το υπερηφαίστειο βρίσκεται σε έντονη δραστηριότητα για περισσότερα από 70 χρόνια ως αποτέλεσμα ενός φαινομένου που είναι γνωστό ως «βραδυσεισμός», το οποίο, όπως εξηγούν οι επιστήμονες, αφορά στη σταδιακή κίνηση μέρους της επιφάνειας της Γης που προκαλείται από το γέμισμα ή το άδειασμα ενός υπόγειου θαλάμου μάγματος ή υδροθερμικής δραστηριότητας. Η τελευταία φορά που το υπερηφαίστειο είχε παρόμοια συμπεριφορά ήταν στις αρχές της δεκαετίας του 1980.

«Κατά την παρόμοια κρίση, πριν από 40 χρόνια, η δραστηριότητα σταμάτησε πολύ απότομα, αλλά δεν είναι ακόμη σαφές εάν αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι εντελώς ανάλογο με εκείνο του 1980. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί», δήλωσε ο Christopher Kilburn, καθηγητής στο University College του Λονδίνου που ηγήθηκε μελέτης και περιέγραψε την κατάσταση στην καλντέρα ως σε «οριακό σημείο».

