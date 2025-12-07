ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

«Ευρώπη πρόσεχε, έρχεται για τις εκλογές σου»: Ανάλυση Politico για το νέο δόγμα Τραμπ - Το ερώτημα που θέτει

«Η ''αποστολή'' του να αναμειχθεί στην ευρωπαϊκή πολιτική θα πρέπει να τρομοκρατήσει Στάρμερ, Μακρόν και Μερτς» σχολιάζει το Politico ενώ αναρωτιέται αν «θα αντιδράσει κάποιος από αυτούς»

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ. αρχείου: Unsplash
«Προσοχή Ευρώπη, ο Τραμπ έρχεται για τις εκλογές σου» είναι ο τίτλος του δημοσιεύματος-ανάλυση του Politico.

Η κυβέρνηση Τραμπ παρουσιάζει την Ευρώπη ως ήπειρο που βρίσκεται σε «τροχιά πολιτισμικής εξάλειψης» μέσα στις επόμενες δύο δεκαετίες, αποδίδοντας την υποτιθέμενη παρακμή στη μετανάστευση και στη βαθύτερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Πρόκειται για συμπεράσματα που περιλαμβάνονται στη νέα Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, ένα έγγραφο 33 σελίδων που δημοσιοποιήθηκε την Πέμπτη και αποτυπώνει με καθαρό τρόπο το δόγμα «America First».

«Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ξεκινήσει μια σταυροφορία κατά της ευρωπαϊκής πολιτικής, κινητοποιώντας όλη τη δύναμη της αμερικανικής διπλωματίας για να προωθήσει ''πατριωτικά'' κόμματα, να πατάξει τη μετανάστευση, να καταστρέψει τη ''λογοκρισία'' και να σώσει τον ''πολιτισμό'' από την παρακμή. Το ερώτημα είναι αν οι κεντρώοι της Ευρώπης που βρίσκονται σε δύσκολη θέση έχουν τη δύναμη ή τη θέληση να τον σταματήσουν» αναφέρει αρχικά το Politico, επισημαίνοντας ότι στο πρόσφατα δημοσιευμένο έγγραφο της Στρατηγικής Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, ο Λευκός Οίκος παρουσίασε για πρώτη φορά σε ολοκληρωμένη μορφή την προσέγγισή του στις γεωπολιτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ και ο κόσμος.

«Η Ευρώπη θα είναι αγνώριστη σε 20 χρόνια ή λιγότερο»

Στη συνέχεια τονίζει πως η επίσημη θέση της Αμερικής είναι πλέον ότι η ασφάλειά της εξαρτάται από την αποφασιστική μετατόπιση της πολιτικής της ηπείρου προς τα δεξιά. Σε τρεις σελίδες, το έγγραφο κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ άλλων, για την αύξηση του κινδύνου «διαγραφής του πολιτισμού», λόγω της αύξησης των μεταναστών, της πτώσης των ποσοστών γεννήσεων και της υποτιθέμενης διάβρωσης των δημοκρατικών ελευθεριών.

«Εάν οι παρούσες τάσεις συνεχιστούν, η ήπειρος θα είναι αγνώριστη σε 20 χρόνια ή λιγότερο», αναφέρει. «Ως εκ τούτου, δεν είναι καθόλου προφανές εάν ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες θα έχουν οικονομίες και στρατούς αρκετά ισχυρούς ώστε να παραμείνουν αξιόπιστοι σύμμαχοι».

«Με το σχόλιο για μείωση των ποσοστών γεννήσεων και αύξηση της μετανάστευσης, η φυλετική διάσταση της ρητορικής του Λευκού Οίκου είναι δύσκολο να αγνοηθεί. Θα είναι οικεία στους ψηφοφόρους στην Ουγγαρία, την Ιταλία, την Ολλανδία και τη Γερμανία, όπου ακροδεξιοί πολιτικοί έχουν διατυπώσει τη λεγόμενη ''θεωρία της μεγάλης αντικατάστασης'', μια ρατσιστική θεωρία συνωμοσίας που ισχυρίζεται ψευδώς ότι οι ελίτ αποτελούν μέρος μιας πλεκτάνης για την αποδυνάμωση του λευκού πληθυσμού και τη μείωση της επιρροής του. ''Θέλουμε η Ευρώπη να παραμείνει ευρωπαϊκή'', αναφέρει το έγγραφο» συνεχίζει το Politico και αναρωτιέται αν ευρωπαϊκές χώρες θα συνεχίσουν να θεωρούν επιθυμητή μια συμμαχία με τις ΗΠΑ, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι που λέει το έγγραφο είναι: «Με άλλα λόγια: Υποστηρίξτε την ακροδεξιά για να κάνετε την Ευρώπη ξανά σπουδαία».

Και προσθέτει στην ανάλυσή του: «Η πολιτική συνταγή που ακολουθεί είναι, ουσιαστικά, η αλλαγή καθεστώτος. ''Στόχος μας θα πρέπει να είναι να βοηθήσουμε την Ευρώπη να διορθώσει την τρέχουσα πορεία της'', αναφέρει το έγγραφο στρατηγικής. Αυτό θα περιλαμβάνει ''καλλιέργεια αντίστασης'' εντός των ευρωπαϊκών εθνών. Σε περίπτωση που υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία για την πολιτική φύση του μηνύματος, το έγγραφο του Λευκού Οίκου εξυμνεί ''την αυξανόμενη επιρροή των πατριωτικών ευρωπαϊκών κομμάτων'' ως αιτία για την αμερικανική αισιοδοξία».

Όσο για το πώς μπορεί να αντιδράσουν χώρες της ΕΕ, το Politico σχολιάζει: «Από τότε που ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν διατηρήσει μια αξιοσημείωτη ηρεμία εν μέσω των προκλήσεών του, αποφεύγοντας μέχρι στιγμής μια ανοιχτή σύγκρουση που θα διακόψει εντελώς τις διατλαντικές σχέσεις. Αλλά για τους κεντρώους ηγέτες που βρίσκονται σήμερα στην εξουσία- όπως ο Εμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι, ο Κιρ Στάρμερ στο Λονδίνο και ο Φρίντριχ Μερτς της Γερμανίας- το νέο δόγμα Τραμπ θέτει μια τόσο υπαρξιακή πρόκληση που μπορεί να αναγκαστούν να την αντιμετωπίσουν κατά μέτωπο. Αυτή η αντιπαράθεση θα μπορούσε να έρθει νωρίτερα παρά αργότερα, με εκλογές υψηλού ρίσκου σε περιοχές της Βρετανίας και της Γερμανίας τον επόμενο χρόνο και την πιθανότητα πρόωρων εθνικών εκλογών που θα είναι πάντα παρούσα στη Γαλλία. Σε κάθε περίπτωση, τα κόμματα που είναι ευθυγραμμισμένα με MAGA - Reform U.K., Εναλλακτική για τη Γερμανία και Εθνικό Συναγερμό. Είναι έτοιμα να αποκομίσουν κέρδη εις βάρος των κεντρώων του κατεστημένου που βρίσκονται σήμερα στην εξουσία. Η Αμερική, είναι πλέον σαφές, μπορεί κάλλιστα να παρέμβει για να ''βοηθήσει''».

Διεθνή

