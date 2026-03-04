ΕΛΛΑΔΑ

Τι πρέπει να έχει ένα σακίδιο έκτακτης ανάγκης: Αυτά είναι τα απαραίτητα

Η ανάρτηση που έκανε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, για το σακίδιο έκτακτης ανάγκης

Το τι πρέπει να έχει ένα σακίδιο έκτακτης ανάγκης εξηγεί ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός.

«Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης των πολιτών για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων, προτείνει τα απαραίτητα είδη που θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα σακίδιο επιβίωσης» αναφέρει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, στην ανάρτησή του.

Aνάμεσα στα απαραίτητα, είναι ένα ραδιόφωνο με μπαταρίες, φάρμακα, κονσέρβες και βασικά εργαλεία.

Κύπρος: «Φτιάξε το δικό σου σακίδιο έκτακτης ανάγκης» - Οι οδηγίες προς τους πολίτες

Υπενθυμίζεται ότι, χθες, σε επίσημη ανακοίνωση προέβη το υπουργείο Εσωτερικών της Κύπρου, απευθύνοντας επείγουσα σύσταση προς τους πολίτες για την προληπτική προετοιμασία ενός «Σακιδίου Έκτακτης Ανάγκης».

Η οδηγία αυτή έρχεται ως συνέχεια των προληπτικών μέτρων ασφαλείας στην περιοχή του Ακρωτηρίου, με στόχο την ετοιμότητα των πολιτών.

Η αποστολή φρεγατών και F-16 στην Κύπρο «είναι αμυντική και ειρηνική»

Με τις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ξεκίνησε σήμερα, την ομιλία στη Βουλή, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, για το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για την επιστολική ψήφο στους απόδημους Έλληνες.

«Η Ελλάδα είναι παρούσα με ισχύ όπου την καλεί το εθνικό καθήκον» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης υπογραμμίζοντας πως «η αποστολή στην Κύπρο είναι αμυντική και ειρηνική με στόχο να αποτραπούν απειλητικές ενέργειες».

