Τι πρέπει να έχει ένα σακίδιο έκτακτης ανάγκης: Αυτά είναι τα απαραίτητα

Το τι πρέπει να έχει ένα σακίδιο έκτακτης ανάγκης εξηγεί ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός.

«Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης των πολιτών για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων, προτείνει τα απαραίτητα είδη που θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα σακίδιο επιβίωσης» αναφέρει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, στην ανάρτησή του.

Aνάμεσα στα απαραίτητα, είναι ένα ραδιόφωνο με μπαταρίες, φάρμακα, κονσέρβες και βασικά εργαλεία.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης των πολιτών για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων, προτείνει τα απαραίτητα είδη που θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα σακίδιο επιβίωσης. #redcross #hellenicredcross pic.twitter.com/kh8DergLZD — Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός - Hellenic Red Cross (@greekredcross) March 3, 2026

Υπενθυμίζεται ότι, χθες, σε επίσημη ανακοίνωση προέβη το υπουργείο Εσωτερικών της Κύπρου, απευθύνοντας επείγουσα σύσταση προς τους πολίτες για την προληπτική προετοιμασία ενός «Σακιδίου Έκτακτης Ανάγκης».

Η οδηγία αυτή έρχεται ως συνέχεια των προληπτικών μέτρων ασφαλείας στην περιοχή του Ακρωτηρίου, με στόχο την ετοιμότητα των πολιτών.

Δημιούργησε, προληπτικά, το δικό σου σακίδιο έκτακτης ανάγκης με βασικά προϊόντα, το οποίο θα μπορείς εύκολα να μεταφέρεις σε καταφύγιο, στο ενδεχόμενο που θα δοθούν σχετικές οδηγίες από τις αρμόδιες Αρχές. pic.twitter.com/BOc3T3hHZz — Υπουργείο Εσωτερικών Κυπριακή Δημοκρατία (@MinInteriorCY) March 3, 2026

