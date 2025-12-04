Σχεδόν οι μισοί Ευρωπαίοι βλέπουν τον Τραμπ ως εχθρό, σύμφωνα με δημοσκόπηση

Σχεδόν οι μισοί Ευρωπαίοι θεωρούν τον Ντόναλντ Τραμπ «εχθρό της Ευρώπης», σύμφωνα με δημοσκόπηση που διενεργήθηκε σε εννέα χώρες της ΕΕ και δημοσιεύθηκε σήμερα στο γαλλικό περιοδικό «Le Grand Continent».

Η δημοσκόπηση για το «Grand Continent» με έδρα το Παρίσι, διαπίστωσε επίσης ότι σχεδόν τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων ήθελαν η χώρα τους να παραμείνει στην ΕΕ, με σχεδόν άλλους τόσους να λένε ότι η αποχώρηση από την Ένωση είχε βλάψει το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Jean-Yves Dormagen, καθηγητής πολιτικών επιστημών και ιδρυτής του πρακτορείου δημοσκοπήσεων Cluster17, δήλωσε: «Η Ευρώπη δεν αντιμετωπίζει μόνο αυξανόμενους κινδύνους, αλλά υφίσταται επίσης, μια μεταμόρφωση του ιστορικού, γεωπολιτικού και πολιτικού της περιβάλλοντος. Η συνολική εικόνα [της έρευνας] απεικονίζει μια Ευρώπη που είναι ανήσυχη, που έχει βαθιά επίγνωση των τρωτών της σημείων και που αγωνίζεται να προβληθεί θετικά στο μέλλον».

Η δημοσκόπηση διαπίστωσε ότι κατά μέσο όρο το 48% των ανθρώπων στις εννέα χώρες όπου έγινε η δημοσκόπηση, βλέπουν τον Τραμπ ως έναν άμεσο εχθρό, καταγράφοντας υψηλά ποσοστά όπως 62% στο Βέλγιο, 57% στη Γαλλία, 37% στην Κροατία και 19% στην Πολωνία.

«Σε όλη την ήπειρο, ο Τραμπισμός θεωρείται σαφώς εχθρική δύναμη», δήλωσε ο Dormagen, προσθέτοντας ότι αυτή η αντίληψη σκληραίνει, με λιγότερους ανθρώπους από ό,τι τον Δεκέμβριο του 2024 να περιγράφουν τον Τραμπ ως «ούτε φίλο ούτε εχθρό» και περισσότερους ως σαφώς εχθρικούς.

Τι πιστεύουν οι Ευρωπαίοι για την σχέση με τις ΗΠΑ

Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι εξακολουθούν να θεωρούν την σχέση με τις ΗΠΑ στρατηγικά σημαντική: όταν ρωτήθηκαν ποια στάση πρέπει να υιοθετήσει η ΕΕ απέναντι στην κυβέρνηση των ΗΠΑ, η πιο δημοφιλής επιλογή (48%) ήταν ο συμβιβασμός.

Η έρευνα στη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, τη Γερμανία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, την Κροατία, το Βέλγιο και την Ολλανδία διαπίστωσε επίσης, ότι μια σχετική πλειοψηφία (51%) θεώρησε ότι ο κίνδυνος ανοιχτού πολέμου με τη Ρωσία τα επόμενα χρόνια ήταν υψηλός και το 18% τον θεώρησε πολύ υψηλό.

Ο Dormagen είπε ότι ένα τέτοιο αποτέλεσμα «θα ήταν αδιανόητο μόλις πριν από λίγα χρόνια και σηματοδοτεί τη μετατόπιση της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης προς ένα νέο γεωπολιτικό καθεστώς στο οποίο η πιθανότητα άμεσης σύγκρουσης στην ήπειρο είναι πλέον ευρέως αποδεκτή».

Με πληροφορίες από Guardian