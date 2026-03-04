Συναγερμός στην Τουρκία: Εξουδετερώθηκε βαλλιστικός πύραυλος του Ιράν

Συναγερμός σήμανε στην Τουρκία καθώς εξουδετερώθηκε βαλλιστικός πύραυλος του Ιράν, από την αεροπορική και πυραυλική άμυνα του ΝΑΤΟ.

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας (MSB) στην Τουρκία ανακοίνωσε ότι ένας βαλλιστικός πύραυλος εκτοξεύτηκε από το Ιράν και διέσχισε τον εναέριο χώρο του Ιράκ και της Συρίας πριν κατευθυνθεί προς τη γείτονα χώρα.

«Ένας βαλλιστικός πύραυλος, που εκτοξεύτηκε από το Ιράν και εντοπίστηκε να κατευθύνεται προς τον τουρκικό εναέριο χώρο αφού διέσχισε τον ιρακινό και συριακό εναέριο χώρο, εξουδετερώθηκε έγκαιρα από στοιχεία αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ που αναπτύχθηκαν στην Ανατολική Μεσόγειο», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Etkisiz Hâle Getirilen Balistik Mühimmat ile İlgili Açıklama#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/F59bAU7AhW — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 4, 2026

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Τουρκίας για τον βαλλιστικό πύραυλο του Ιράν:

«Έχει διαπιστωθεί ότι τα πυρομαχικά που έπεσαν στην περιοχή Ντόρτιολ της επαρχίας Χατάι ανήκαν σε πυρομαχικά αεράμυνας που αναχαίτισαν την απειλή στον αέρα. Δεν υπήρξαν θύματα ή τραυματισμοί στο περιστατικό.

Η αποφασιστικότητά μας και η ικανότητά μας να διασφαλίσουμε την ασφάλεια της χώρας και των πολιτών μας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο. Ενώ η Τουρκία υποστηρίζει την περιφερειακή σταθερότητα και ειρήνη, είναι ικανή να διασφαλίσει την ασφάλεια του εδάφους της και των πολιτών της, ανεξάρτητα από το ποιος ή από πού προέρχεται η απειλή.

Κάθε βήμα που θα ληφθεί για την υπεράσπιση του εδάφους και του εναέριου χώρου μας θα ληφθεί αποφασιστικά και χωρίς δισταγμό. Σας υπενθυμίζουμε ότι διατηρούμε το δικαίωμα να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε εχθρική στάση απέναντι στη χώρα μας.

Προτρέπουμε όλα τα μέρη να απόσχουν από ενέργειες που θα μπορούσαν να επιδεινώσουν περαιτέρω τη σύγκρουση στην περιοχή. Σε αυτό το πλαίσιο, θα συνεχίσουμε να διαβουλευόμαστε με το ΝΑΤΟ και τους άλλους συμμάχους μας».