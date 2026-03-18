Ελβετία: Ένας νεκρός από πτώση καμπίνας τελεφερίκ σε χιονοδρομικό κέντρο

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην Ελβετία, μετά από πτώση καμπίνας τελεφερίκ σε χιονισμένη πλαγιά σε χιονοδρομικό κέντρο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει το Reuters, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι ώρας συνθήκες, η καμπίνα αποκολλήθηκε και έπεσε, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του επιβάτη.

Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, «ένα άτομο υπέστη θανατηφόρα τραύματα, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη διευκρινιστεί η ακριβής αιτία θανάτου». Το θύμα, του οποίου τα στοιχεία δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, φέρεται να ήταν ο μοναδικός επιβάτης της καμπίνας.

Στο σημείο του δυστυχήματος, στο χιονοδρομικό κέντρο του Ένγκελμπεργκ στην κεντρική Ελβετία, έσπευσε ελικόπτερο της υπηρεσίας αεροδιάσωσης Rega για τη μεταφορά του θύματος.

Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες την ώρα του ατυχήματος, καθώς σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες έπνεαν πολύ ισχυροί άνεμοι.

Με πληροφορίες από Reuters