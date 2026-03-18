ΔΙΕΘΝΗ
ΗΠΑ: Ζητά εγγύηση 15.000 δολαρίων για βίζα σε πολίτες 50 χωρών

Η κυβέρνηση Τραμπ επεκτείνει το μέτρο με στόχο να περιορίσει την υπέρβαση διάρκειας παραμονής

The LiFO team
ΗΠΑ ΒΙΖΑ Facebook Twitter
Φωτ: Unsplash
0

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ θα απαιτεί από πολίτες 50 χωρών να καταβάλλουν εγγύηση ύψους 15.000 δολαρίων για την είσοδό τους στις ΗΠΑ, σύμφωνα με αξιωματούχο του αμερικάνικου υπουργείου Εξωτερικών.

Όπως έγινε γνωστό, 12 νέες χώρες προστίθενται σε ήδη υπάρχουσα λίστα 38 κρατών, κυρίως από την Αφρική, που υπάγονται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Το μέτρο αφορά αιτήσεις για βίζες τύπου B1 και B2 (επιχειρηματικά ταξίδια και τουρισμό) και τίθεται σε ισχύ από τις 2 Απριλίου. Στόχος, σύμφωνα με τις αρχές, είναι να αποτραπεί η παραμονή επισκεπτών πέραν της επιτρεπόμενης διάρκειας.

ΗΠΑ: Ποιες χώρες προστίθενται

Στο πρόγραμμα εντάσσονται πλέον οι εξής χώρες: Καμπότζη, Αιθιοπία, Γεωργία, Γρενάδα, Λεσότο, Μαυρίκιος, Μογγολία, Μοζαμβίκη, Νικαράγουα, Παπούα Νέα Γουινέα, Σεϋχέλλες και Τυνησία.

Η εγγύηση θα επιστρέφεται στους ταξιδιώτες εφόσον τηρήσουν τους όρους της βίζας και επιστρέψουν στη χώρα τους ή αν τελικά δεν ταξιδέψουν.

Αξίζει να αναφερθεί πως από την ανάληψη της προεδρίας, ο Τραμπ έχει υιοθετήσει αυστηρή πολιτική στο μεταναστευτικό, προχωρώντας σε μαζικές απελάσεις, ανακλήσεις θεωρήσεων και «πράσινων καρτών», καθώς και ελέγχους σε αναρτήσεις και δημόσιες δηλώσεις μεταναστών.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν επικρίνει τις πολιτικές αυτές, υποστηρίζοντας ότι περιορίζουν τις εγγυήσεις δίκαιης διαδικασίας και την ελευθερία έκφρασης. Από την πλευρά του, ο Τραμπ και οι σύμμαχοί του υποστηρίζουν ότι τα μέτρα ενισχύουν την εσωτερική ασφάλεια.

ΗΠΑ: Τα προηγούμενα μέτρα στο μεταναστευτικό

Υπενθυμίζεται πως τον περασμένο Ιούνιο, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε επιβάλει ταξιδιωτικούς περιορισμούς που εμπόδιζαν πλήρως ή μερικώς την είσοδο πολιτών από 19 χώρες, επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφάλειας.

Σύμφωνα με αξιωματούχο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, το πρόγραμμα εγγυήσεων έχει ήδη συμβάλει στη μείωση των περιπτώσεων υπέρβασης διάρκειας παραμονής.

Στις 38 χώρες που περιλαμβάνονταν ήδη στο πρόγραμμα συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων: Αλγερία, Αγκόλα, Μπαγκλαντές, Μποτσουάνα, Μπουρούντι, Κούβα, Γκάμπια, Γκάνα, Νιγηρία, Σενεγάλη, Τανζανία, Ουγκάντα, Βενεζουέλα, Ζάμπια και Ζιμπάμπουε.

Με πληροφορίες από Reuters

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Αίγυπτος απαλλάσσει τους Αμερικανούς και τους Ευρωπαίους από την υποχρέωση έκδοσης βίζας

Διεθνή / Η Αίγυπτος απαλλάσσει Αμερικανούς και Ευρωπαίους από την υποχρέωση έκδοσης βίζας

Τα τελευταία χρόνια η χώρα έχει χαλαρώσει σταδιακά τους κανόνες εισόδου για να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της έναντι προορισμών όπως η Τουρκία, το Μαρόκο και το Ντουμπάι
THE LIFO TEAM
Τι θα αλλάξει εάν επιβληθεί η επίδειξη ιστορικού των social media για την είσοδο στις ΗΠΑ

Διεθνή / Είσοδος τουριστών στις ΗΠΑ: Τι θα αλλάξει εάν τεθεί σε εφαρμογή το σχέδιο για τον έλεγχο των social media

Τι θα ισχύει για του Έλληνες τουρίστες - Το 5ετές ιστορικό των social media και τα προσωπικά δεδομένα που θα απαιτεί η αρμόδια υπηρεσία, εάν τεθεί σε εφαρμογή το σχέδιο Τραμπ
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΑΛΙ ΛΑΡΙΤΖΑΝΙ ΘΑΝΑΤΟΣ

Διεθνή / Ο θάνατος του Αλί Λαριτζανί βαθαίνει την κρίση στον πυρήνα της ηγεσίας του Ιράν

Ο θάνατος του δεν αποτελεί απλώς την απώλεια ενός ακόμη αξιωματούχου, αλλά έναν παράγοντα που βαθαίνει την κρίση στην ηγεσία του Ιράν, με πιθανές συνέπειες τόσο για την πορεία του πολέμου όσο και για τη συνολική σταθερότητα της χώρας
THE LIFO TEAM
Άντριου: «Θέλει να υποκλινόμαστε» - Οι πιο προκλητικές απαιτήσεις του κατά τη μετακόμιση

Διεθνή / Άντριου: «Θέλει να υποκλινόμαστε» - Οι πιο προκλητικές απαιτήσεις του κατά τη μετακόμιση

Σύμφωνα με τις πληροφορίες η συμπεριφορά του ενισχύει την εικόνα ενός ανθρώπου που δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα, συνεχίζοντας να λειτουργεί με βάση τα προνόμια του παρελθόντος
THE LIFO TEAM
ΑΛΙ ΛΑΡΙΤΖΑΝΙ ΘΑΝΑΤΟΣ

Διεθνή / Γιατί ο θάνατος του Αλί Λαριτζανί μπορεί να είναι μεγαλύτερο πλήγμα από του Αλί Χαμενεΐ;

Η εξόντωση του Αλί Λαριτζανί δεν αφαιρεί απλώς μια ισχυρή προσωπικότητα από το ιρανικό σύστημα εξουσίας, αλλά απειλεί να διαταράξει τις εύθραυστες ισορροπίες μεταξύ στρατού, πολιτικής και διπλωματίας
THE LIFO TEAM
ΗΠΑ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑ ΡΟΜΠΕΡΤ ΚΕΝΕΝΤΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ

Διεθνή / ΗΠΑ: Δικαστής ακυρώνει τα σχέδια του Ρόμπερτ Κένεντι Τζ. για αλλαγές στο πρόγραμμα παιδικών εμβολίων

Δικαστής μπλόκαρε τις αλλαγές του Αμερικανού υπουργού Υγείας στο πρόγραμμα παιδικών εμβολιασμών, αναστέλλοντας παράλληλα τους διορισμούς του σε συμβουλευτική επιτροπή, σε μια απόφαση που χαρακτηρίζεται σημαντική για την προστασία της δημόσιας υγείας και ειδικά των παιδιών
THE LIFO TEAM
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ CHELSEA ΡΟΜΑΝ ΑΜΠΡΑΜΟΒΙΤΣ

Διεθνή / Το Ηνωμένο Βασίλειο ετοιμάζεται να κινηθεί νομικά κατά του Ρόμαν Αμπράμοβιτς για τα έσοδα από την πώληση της Chelsea

Ο Ρώσος δισεκατομμυριούχος κατηγορείται ότι έχασε την «τελευταία ευκαιρία» να διαθέσει τα χρήματα για να βοηθήσει τα θύματα του πολέμου στην Ουκρανία
THE LIFO TEAM
 
 