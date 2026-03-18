Εκλογές στη Βόρεια Κορέα: Απόλυτος ηγέτης ο Κιμ Γιονγκ Ουν με 99,93% - Τι σημαίνει αυτή η «τέλεια νίκη»

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν φέρεται πως εξασφάλισε το 99,93% των ψήφων στις εκλογές στη Βόρεια Κορέα, με σοβαρά ερωτήματα να εγείρονται για το 0,07% και την έλλειψη αντιπολίτευσης.

Σε ένα πολιτικό σύστημα όπου τα αποτελέσματα σπάνια εκπλήσσουν, ο Κιμ Γιονγκ Ουν έχει- για άλλη μια φορά- εξασφαλίσει σχεδόν πλήρη εκλογική υποστήριξη, με τις βουλευτικές εκλογές του 2026 να ενισχύουν την κυριαρχία του.

Εκλογές στη Βόρεια Κορέα: Η «τέλεια νίκη» του Κιμ Γιονγκ Ουν

Τοπικά μέσα κάνουν λόγο για την «τέλεια νίκη» του Κιμ Γιονγκ Ουν.

Σύμφωνα με αναφορές που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, το κυβερνών Εργατικό Κόμμα της Κορέας και οι σύμμαχοί του εξασφάλισαν το 99,93% των ψήφων, κερδίζοντας και τις 687 έδρες στην Ανώτατη Λαϊκή Συνέλευση. Οι αρχές ανέφεραν προσέλευση 99,99%, υπογραμμίζοντας τον αυστηρά ελεγχόμενο χαρακτήρα της εκλογικής διαδικασίας.

Η ψηφοφορία, που διεξήχθη στις 15 Μαρτίου, επέλεξε τους βουλευτές για την 15η Ανώτατη Λαϊκή Συνέλευση, η οποία σύντομα θα συγκληθεί στην Πιονγιάνγκ. Η σύνοδος θα αποφασίσει επίσημα για βασικές ηγετικές θέσεις και θα συζητήσει πιθανές συνταγματικές αλλαγές.

Εκλογές στη Βόρεια Κορέα: Τι σημαίνει το αποτέλεσμα του 99,93%

Μία από τις πιο εντυπωσιακές εξελίξεις σε αυτές τις εκλογές είναι η κλίμακα των εσωτερικών αλλαγών. Πάνω από το 70% των βουλευτών είναι νέα πρόσωπα, σηματοδοτώντας μια σημαντική αναδιάρθρωση στο πολιτικό σύστημα.

Οι ειδικοί πιστεύουν ότι αυτός ο ανασχηματισμός επιτρέπει στον Κιμ Γιονγκ Ουν να εξαλείψει παλαιότερα κέντρα εξουσίας και να φέρει προσωπικότητες πιστές σε εκείνον. Μεταξύ των εξέχοντων ονομάτων είναι ο Τζο Γιονγκ-γουόν, βοηθός του, που αναμένεται να αναλάβει κορυφαίο κοινοβουλευτικό ρόλο.

Εν τω μεταξύ, ο βετεράνος ηγέτης Choe Ryong-hae απομακρύνθηκε από βασικές θέσεις και αποκλείστηκε από τη νέα λίστα- μια ένδειξη για τη μεταβαλλόμενη εσωτερική δυναμική.

Η αδελφή του Κιμ Γιονγκ Ουν, Κιμ Γιο-τζονγκ, και η υπουργός Εξωτερικών Choe Son-hui είναι επίσης μεταξύ των νεοεκλεγέντων βουλευτών, ενισχύοντας περαιτέρω τον εσωτερικό κύκλο.

Η επερχόμενη κοινοβουλευτική σύνοδος αναμένεται να επαναδιορίσει τον Κιμ Γιονγκ Ουν ως επικεφαλής της Επιτροπής Κρατικών Υποθέσεων, επιβεβαιώνοντας την ιδιότητά του ως ανώτατου ηγέτη της χώρας.

Το πιο σημαντικό είναι ότι οι νομοθέτες ενδέχεται να αναθεωρήσουν το σύνταγμα για να επαναπροσδιορίσουν τις σχέσεις με τη Νότια Κορέα.

Εκλογές στη Βόρεια Κορέα: Γιατί δεν υπάρχει αντιπολίτευση;

Η συνέλευση θα σκιαγραφήσει επίσης, τις μελλοντικές κατευθύνσεις στην εξωτερική πολιτική, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την περιφερειακή σταθερότητα.

Η Βόρεια Κορέα λειτουργεί υπό ένα μονοκομματικό κυρίαρχο σύστημα με επικεφαλής το Εργατικό Κόμμα της Κορέας. Ενώ υπάρχουν μερικά μικρότερα κόμματα, λειτουργούν υπό τον έλεγχο της κυβερνώσας συμμαχίας και δεν προσφέρουν πραγματικό πολιτικό ανταγωνισμό.

Το κράτος ελέγχει αυστηρά την επιλογή υποψηφίων, τα μέσα ενημέρωσης και τη δημόσια έκφραση. Οι πολίτες συνήθως έχουν μόνο έναν εγκεκριμένο υποψήφιο ανά εκλογική περιφέρεια, χωρίς να αφήνουν περιθώρια για πραγματική εκλογική επιλογή.

Οι εκλογές δεν διεξάγονται με μυστική ψηφοφορία με τον τρόπο που λειτουργούν οι περισσότερες δημοκρατίες. Αντίθετα, χρησιμεύουν ως μηχανισμός για να επιδείξουν ενότητα και να υποστηρίξουν αποφάσεις που έχουν ήδη ληφθεί από την ηγεσία.

Παρόλο που η Βόρεια Κορέα δεν διαθέτει πραγματικό σύστημα αντιπολίτευσης, το 0,07% δεν υποδηλώνει πραγματικό πολιτικό ανταγωνισμό.

Με πληροφορίες από Sunday Guardian

