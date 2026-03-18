ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Στην Ινδία ένα εργαστήριο φτιάχνει ομοιώματα νεκρών για οικογένειες που πενθούν

Στην Κολκάτα της Ινδίας, το εργαστήριο του Subimal Das κατασκευάζει υπερρεαλιστικά ομοιώματα νεκρών σε φυσικό μέγεθος για οικογένειες που θέλουν να κρατήσουν ένα απτό ίχνος των αγαπημένων τους μέσα στο σπίτι.

The LiFO team
Σύμφωνα με τον Das, τα ομοιώματα βοηθούν τους ανθρώπους να διαχειριστούν το πένθος και την απώλεια. Φωτογραφία: Penny Stephens
0

Στην Κολκάτα, ένα εργαστήριο κατασκευάζει υπερρεαλιστικά ομοιώματα νεκρών σε φυσικό μέγεθος για οικογένειες που θέλουν να κρατήσουν ζωντανή τη μνήμη των αγαπημένων τους.

Η πρακτική αυτή φωτίζει έναν ιδιαίτερο τρόπο πένθους, που συνδέεται με τοπικές αντιλήψεις για τη μνήμη και τον θάνατο.

Το Subi Creative House, κοντά στο Dum Dum Junction στη βόρεια Κολκάτα, χρησιμοποιεί πηλό, fiberglass και σιλικόνη για να δημιουργεί μορφές θρησκευτικών προσώπων, διάσημων Ινδών και αθλητών σε φυσικό μέγεθος.Τα τελευταία χρόνια, όμως, έχει στραφεί και σε μια πιο ιδιαίτερη δραστηριότητα: ομοιώματα νεκρών κατά παραγγελία, που ζητούν σύζυγοι και συγγενείς, συνήθως με βάση μία φωτογραφία.

Ο Subimal Das με ένα από τα ολοκληρωμένα ομοιώματά του, τον Mr S Roy. Φωτογραφία: Penny Stephens

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Guardian, κάθε φιγούρα ζυγίζει περίπου 30 κιλά και κοστίζει γύρω στις 2,5 lakh ρουπίες, δηλαδή περίπου 2.760 δολάρια. Ο δημιουργός του εργαστηρίου, Subimal Das, λέει ότι στόχος του είναι οι μορφές να είναι όσο το δυνατόν πιο αληθοφανείς, με αληθινά μαλλιά και λεπτομέρειες που παραπέμπουν άμεσα στο πρόσωπο που χάθηκε.

Το εργαστήριο ξεκίνησε το 2013, κατασκευάζοντας έργα για φεστιβάλ, μουσεία και δημόσιες αναθέσεις. Η στροφή προς τα ομοιώματα νεκρών ενισχύθηκε την περίοδο της Covid, όταν αυξήθηκαν οι σχετικές παραγγελίες. Στο ίδιο ρεπορτάζ αναφέρεται και η περίπτωση του Tapas Sandilya, ο οποίος έχασε τη σύζυγό του το 2021 και αποφάσισε να τη «φέρει» ξανά στο σπίτι μέσα από μια τέτοια φιγούρα, περιγράφοντας το αποτέλεσμα ως αίσθηση ηρεμίας και συνέχειας.

Ο Subimal Das περιγράφει τις δημιουργίες του ως «υπερρεαλιστικές». Φωτογραφία: Penny Stephens

Αυτό που κάνει την ιστορία να ξεχωρίζει δεν είναι μόνο η εικόνα αυτών των σχεδόν ανθρώπινων μορφών, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο συνδέονται με το πένθος. Ο Guardian σημειώνει ότι, μέσα από ένα δυτικό βλέμμα, το θέαμα μπορεί να μοιάζει μακάβριο. Στην τοπική πολιτισμική συνθήκη, όμως, συνδέεται περισσότερο με το smaran, δηλαδή την ανάμνηση και τη διατήρηση της μνήμης.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Οι Αθηναίοι και η εμμονή με το πώς θα τους θυμούνται

Ιστορία μιας πόλης / «Έτσι θέλω να σε θυμάμαι»: Η ταφική τέχνη στην αρχαία Αθήνα

Η αρχαιολόγος Κάτια Μαργαρίτη εξηγεί πώς δηλώνεται η θλίψη και το πένθος στα επιτύμβια ανάγλυφα και τι είδους αγάλματα χρησιμοποιούσαν οι Αθηναίοι για τη σήμανση των τάφων.
ΑΓΙΑΤΗ ΜΠΕΝΑΡΔΟΥ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΑΛΙ ΛΑΡΙΤΖΑΝΙ ΘΑΝΑΤΟΣ

Διεθνή / Ο θάνατος του Αλί Λαριτζανί βαθαίνει την κρίση στον πυρήνα της ηγεσίας του Ιράν

Ο θάνατος του δεν αποτελεί απλώς την απώλεια ενός ακόμη αξιωματούχου, αλλά έναν παράγοντα που βαθαίνει την κρίση στην ηγεσία του Ιράν, με πιθανές συνέπειες τόσο για την πορεία του πολέμου όσο και για τη συνολική σταθερότητα της χώρας
THE LIFO TEAM
Άντριου: «Θέλει να υποκλινόμαστε» - Οι πιο προκλητικές απαιτήσεις του κατά τη μετακόμιση

Διεθνή / Άντριου: «Θέλει να υποκλινόμαστε» - Οι πιο προκλητικές απαιτήσεις του κατά τη μετακόμιση

Σύμφωνα με τις πληροφορίες η συμπεριφορά του ενισχύει την εικόνα ενός ανθρώπου που δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα, συνεχίζοντας να λειτουργεί με βάση τα προνόμια του παρελθόντος
THE LIFO TEAM
ΑΛΙ ΛΑΡΙΤΖΑΝΙ ΘΑΝΑΤΟΣ

Διεθνή / Γιατί ο θάνατος του Αλί Λαριτζανί μπορεί να είναι μεγαλύτερο πλήγμα από του Αλί Χαμενεΐ;

Η εξόντωση του Αλί Λαριτζανί δεν αφαιρεί απλώς μια ισχυρή προσωπικότητα από το ιρανικό σύστημα εξουσίας, αλλά απειλεί να διαταράξει τις εύθραυστες ισορροπίες μεταξύ στρατού, πολιτικής και διπλωματίας
THE LIFO TEAM
ΗΠΑ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑ ΡΟΜΠΕΡΤ ΚΕΝΕΝΤΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ

Διεθνή / ΗΠΑ: Δικαστής ακυρώνει τα σχέδια του Ρόμπερτ Κένεντι Τζ. για αλλαγές στο πρόγραμμα παιδικών εμβολίων

Δικαστής μπλόκαρε τις αλλαγές του Αμερικανού υπουργού Υγείας στο πρόγραμμα παιδικών εμβολιασμών, αναστέλλοντας παράλληλα τους διορισμούς του σε συμβουλευτική επιτροπή, σε μια απόφαση που χαρακτηρίζεται σημαντική για την προστασία της δημόσιας υγείας και ειδικά των παιδιών
THE LIFO TEAM
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ CHELSEA ΡΟΜΑΝ ΑΜΠΡΑΜΟΒΙΤΣ

Διεθνή / Το Ηνωμένο Βασίλειο ετοιμάζεται να κινηθεί νομικά κατά του Ρόμαν Αμπράμοβιτς για τα έσοδα από την πώληση της Chelsea

Ο Ρώσος δισεκατομμυριούχος κατηγορείται ότι έχασε την «τελευταία ευκαιρία» να διαθέσει τα χρήματα για να βοηθήσει τα θύματα του πολέμου στην Ουκρανία
THE LIFO TEAM
 
 