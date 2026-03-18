Στην Ινδία ένα εργαστήριο φτιάχνει ομοιώματα νεκρών για οικογένειες που πενθούν

Στην Κολκάτα, ένα εργαστήριο κατασκευάζει υπερρεαλιστικά ομοιώματα νεκρών σε φυσικό μέγεθος για οικογένειες που θέλουν να κρατήσουν ζωντανή τη μνήμη των αγαπημένων τους.

Η πρακτική αυτή φωτίζει έναν ιδιαίτερο τρόπο πένθους, που συνδέεται με τοπικές αντιλήψεις για τη μνήμη και τον θάνατο.

Το Subi Creative House, κοντά στο Dum Dum Junction στη βόρεια Κολκάτα, χρησιμοποιεί πηλό, fiberglass και σιλικόνη για να δημιουργεί μορφές θρησκευτικών προσώπων, διάσημων Ινδών και αθλητών σε φυσικό μέγεθος.Τα τελευταία χρόνια, όμως, έχει στραφεί και σε μια πιο ιδιαίτερη δραστηριότητα: ομοιώματα νεκρών κατά παραγγελία, που ζητούν σύζυγοι και συγγενείς, συνήθως με βάση μία φωτογραφία.

Ο Subimal Das με ένα από τα ολοκληρωμένα ομοιώματά του, τον Mr S Roy. Φωτογραφία: Penny Stephens

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Guardian, κάθε φιγούρα ζυγίζει περίπου 30 κιλά και κοστίζει γύρω στις 2,5 lakh ρουπίες, δηλαδή περίπου 2.760 δολάρια. Ο δημιουργός του εργαστηρίου, Subimal Das, λέει ότι στόχος του είναι οι μορφές να είναι όσο το δυνατόν πιο αληθοφανείς, με αληθινά μαλλιά και λεπτομέρειες που παραπέμπουν άμεσα στο πρόσωπο που χάθηκε.

Το εργαστήριο ξεκίνησε το 2013, κατασκευάζοντας έργα για φεστιβάλ, μουσεία και δημόσιες αναθέσεις. Η στροφή προς τα ομοιώματα νεκρών ενισχύθηκε την περίοδο της Covid, όταν αυξήθηκαν οι σχετικές παραγγελίες. Στο ίδιο ρεπορτάζ αναφέρεται και η περίπτωση του Tapas Sandilya, ο οποίος έχασε τη σύζυγό του το 2021 και αποφάσισε να τη «φέρει» ξανά στο σπίτι μέσα από μια τέτοια φιγούρα, περιγράφοντας το αποτέλεσμα ως αίσθηση ηρεμίας και συνέχειας.

Ο Subimal Das περιγράφει τις δημιουργίες του ως «υπερρεαλιστικές». Φωτογραφία: Penny Stephens

Αυτό που κάνει την ιστορία να ξεχωρίζει δεν είναι μόνο η εικόνα αυτών των σχεδόν ανθρώπινων μορφών, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο συνδέονται με το πένθος. Ο Guardian σημειώνει ότι, μέσα από ένα δυτικό βλέμμα, το θέαμα μπορεί να μοιάζει μακάβριο. Στην τοπική πολιτισμική συνθήκη, όμως, συνδέεται περισσότερο με το smaran, δηλαδή την ανάμνηση και τη διατήρηση της μνήμης.