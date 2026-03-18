ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Νέο έργο του El Greco αποκαλύφθηκε στο Βατικανό μετά από συντήρηση

Το έργο βρισκόταν στη συλλογή της Αγίας Εδρας εδώ και 59 χρόνια, πριν από τη συντήρηση που αποκάλυψε τα αρχικά του στρώματα και το έφερε ξανά στο προσκήνιο.

The LiFO team
El Greco, Ο Λυτρωτής, περ. 1590-1595. Φωτογραφία: Musei Vaticani
0

Ένα έργο του El Greco που βρισκόταν εδώ και δεκαετίες στη συλλογή του Βατικανού παρουσιάζεται τώρα στο Castel Gandolfo, μετά από συντήρηση που αποκάλυψε την αυθεντική ζωγραφική του επιφάνεια κάτω από μεταγενέστερη επιζωγράφηση. Η έκθεση El Greco in the Mirror: Two Paintings Compared άνοιξε στις 14 Μαρτίου και θα διαρκέσει έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Το έργο, με τίτλο Il Redentore, είχε δωρηθεί το 1967 στον πάπα Παύλο ΣΤ΄ και ανήκει από τότε στη συλλογή της Αγίας Έδρας. Η πρόσφατη αποκατάστασή του, όμως, έδωσε μια διαφορετική διάσταση στην παρουσία του: οι ειδικοί διαπίστωσαν ότι κάτω από μια μεταγενέστερη επέμβαση σωζόταν η αρχική μορφή του Χριστού, την οποία και έφεραν ξανά στο φως.

Το έργο The Redeemer πριν από τη συντήρηση. Φωτογραφία: Musei Vaticani

Σύμφωνα με το Βατικανό, οι τεχνικές αναλύσεις και η σύγκριση με άλλα έργα του El Greco επιβεβαίωσαν την απόδοση του πίνακα στον ζωγράφο, ενώ η χρονολόγησή του τοποθετείται περίπου στα 1590-1595. Κάτω από την τελική εικόνα εντοπίστηκαν και άλλες υποκείμενες συνθέσεις, στοιχείο που δίνει μια πιο άμεση εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο δούλευε ο καλλιτέχνης.

El Greco, Άγιος Φραγκίσκος, περ. 1570. Φωτογραφία: A. and M.A. Pagliara Foundation of the Suor Orsola Benincasa University

Η έκθεση φέρνει το Il Redentore σε διάλογο με ένα παλαιότερο έργο του El Greco, τον San Francesco, και παρακολουθεί τη μετατόπιση του ύφους του από τα πρώτα του χρόνια έως την ώριμη περίοδό του. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το Βατικανό δεν παρουσιάζει απλώς έναν ακόμη πίνακα από τη συλλογή του, αλλά ένα έργο που, μετά τη συντήρηση, αποκτά ξανά τη δική του θέση μέσα στο βλέμμα του θεατή.

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΝΑΥΑΓΙΟ ΜΕΝΤΩΡ ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΓΛΥΠΤΟ ΔΙΑΚΟΣΜΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ

Πολιτισμός / Ναυάγιο ΜΕΝΤΩΡ: Νέα ευρήματα από το πλοίο του Έλγιν - Βρέθηκε θραύσμα από τον γλυπτό διάκοσμο του Παρθενώνα;

Το μπρίκι ΜΕΝΤΩΡ, που βυθίσθηκε τον Σεπτέμβριο του 1802 έξω από το λιμάνι του Αβλέμονα στα νοτιοανατολικά των Κυθήρων, ήταν ένα από τα ιδιόκτητα πλοία του Λόρδου Έλγιν
THE LIFO TEAM
Το Ελληνικό Περίπτερο στην 61η Διεθνή Έκθεση Τέχνης – La Biennale di Venezia

Πολιτισμός / Το Ελληνικό Περίπτερο στην 61η Διεθνή Έκθεση Τέχνης – La Biennale di Venezia

Το Ελληνικό Περίπτερο στα Giardini της Βενετίας μεταμορφώνεται σε ένα σύγχρονο Πλατωνικό Σπήλαιο από τον Ανδρέα Αγγελιδάκη, τον εικαστικό και αρχιτέκτονα που εκπροσωπεί την Ελλάδα στην 61η Διεθνή Έκθεση Τέχνης – La Biennale di Venezia με το έργο «Escape Room», από τις 9 Μαΐου έως τις 22 Νοεμβρίου 2026. 
THE LIFO TEAM
Τι σημαίνει όταν μια αρχαία κοινωνία θάβει παιδιά σαν πολεμιστές;

Πολιτισμός / Τι σημαίνει όταν μια αρχαία κοινωνία θάβει παιδιά σαν πολεμιστές;

Η ανακάλυψη δύο παιδικών ταφών με χάλκινα πολεμικά ζωνάρια στην Ποντεκανιάνο της Ιταλίας ξαναφέρνει στο προσκήνιο το ερώτημα για το πώς μια αρχαία κοινωνία απέδιδε κύρος, ρόλους και μέλλον ακόμη και στα παιδιά.
THE LIFO TEAM
Ο Werner Herzog επιστρέφει με το Ghost Elephants, ένα ντοκιμαντέρ για τα τελευταία «φαντάσματα» της Αγκόλας

Πολιτισμός / Ο Werner Herzog επιστρέφει με το Ghost Elephants, ένα ντοκιμαντέρ για τα τελευταία «φαντάσματα» της Αγκόλας

Το Ghost Elephants ακολουθεί μια αποστολή αναζήτησης ελεφάντων στην Αγκόλα, αλλά στα χέρια του Werner Herzog γίνεται κάτι περισσότερο από ένα ντοκιμαντέρ. Γίνεται μια ιστορία για την εμμονή, τη σιωπή και το άγνωστο.
THE LIFO TEAM
 
 