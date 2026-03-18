Νέο έργο του El Greco αποκαλύφθηκε στο Βατικανό μετά από συντήρηση

Ένα έργο του El Greco που βρισκόταν εδώ και δεκαετίες στη συλλογή του Βατικανού παρουσιάζεται τώρα στο Castel Gandolfo, μετά από συντήρηση που αποκάλυψε την αυθεντική ζωγραφική του επιφάνεια κάτω από μεταγενέστερη επιζωγράφηση. Η έκθεση El Greco in the Mirror: Two Paintings Compared άνοιξε στις 14 Μαρτίου και θα διαρκέσει έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Το έργο, με τίτλο Il Redentore, είχε δωρηθεί το 1967 στον πάπα Παύλο ΣΤ΄ και ανήκει από τότε στη συλλογή της Αγίας Έδρας. Η πρόσφατη αποκατάστασή του, όμως, έδωσε μια διαφορετική διάσταση στην παρουσία του: οι ειδικοί διαπίστωσαν ότι κάτω από μια μεταγενέστερη επέμβαση σωζόταν η αρχική μορφή του Χριστού, την οποία και έφεραν ξανά στο φως.

Το έργο The Redeemer πριν από τη συντήρηση. Φωτογραφία: Musei Vaticani

Σύμφωνα με το Βατικανό, οι τεχνικές αναλύσεις και η σύγκριση με άλλα έργα του El Greco επιβεβαίωσαν την απόδοση του πίνακα στον ζωγράφο, ενώ η χρονολόγησή του τοποθετείται περίπου στα 1590-1595. Κάτω από την τελική εικόνα εντοπίστηκαν και άλλες υποκείμενες συνθέσεις, στοιχείο που δίνει μια πιο άμεση εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο δούλευε ο καλλιτέχνης.

El Greco, Άγιος Φραγκίσκος, περ. 1570. Φωτογραφία: A. and M.A. Pagliara Foundation of the Suor Orsola Benincasa University

Η έκθεση φέρνει το Il Redentore σε διάλογο με ένα παλαιότερο έργο του El Greco, τον San Francesco, και παρακολουθεί τη μετατόπιση του ύφους του από τα πρώτα του χρόνια έως την ώριμη περίοδό του. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το Βατικανό δεν παρουσιάζει απλώς έναν ακόμη πίνακα από τη συλλογή του, αλλά ένα έργο που, μετά τη συντήρηση, αποκτά ξανά τη δική του θέση μέσα στο βλέμμα του θεατή.