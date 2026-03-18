Ιράν: Επέστρεψαν αθλήτριες της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών - Απέσυραν τις αιτήσεις ασύλου

Πέντε μέλη της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν, οι οποίες απέσυραν τις αιτήσεις τους για άσυλο στην Αυστραλία, επέστρεψαν στη χώρα μαζί με το υπόλοιπο ρόστερ.

Η ομάδα φωτογραφήθηκε με τις φόρμες της καθώς διέσχιζε τα σύνορα από την Τουρκία προς το Ιράν το απόγευμα της Τετάρτης, έχοντας επιστρέψει αεροπορικώς μέσω Μαλαισίας και Ομάν.

Αρκετές παίκτριες είχαν αρχικά ζητήσει βίζες για να παραμείνουν στην Αυστραλία, φοβούμενες ότι θα αντιμετώπιζαν αντίποινα επειδή παρέμειναν σιωπηλές κατά τη διάρκεια του εθνικού ύμνου του Ιράν στον εναρκτήριο αγώνα τους στο Κύπελλο Ασίας.

Ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα δήλωσαν ότι ενδέχεται να δέχθηκαν πιέσεις για να ανακαλέσουν τις αποφάσεις τους μέσω απειλών κατά των οικογενειών τους.

Η επιστροφή της γυναικείας εθνικής ομάδας στο Ιράν

Η ομάδα προσγειώθηκε στο Ιγκντίρ της ανατολικής Τουρκίας το μεσημέρι της Τρίτης.

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι, αφού πέρασαν τον τελωνειακό και διαβατηριακό έλεγχο το βράδυ, έφυγαν από το αεροδρόμιο με αστυνομική συνοδεία για να μεταβούν σε ξενοδοχείο.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Αυστραλία: Τρεις ακόμη παίκτριες της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν επιστρέφουν στην Τεχεράνη

Τρεις από τις παίκτριες που απέσυραν τις αιτήσεις τους έχουν ήδη κατονομαστεί από ακτιβιστές της ιρανικής διασποράς.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν ανέφεραν ότι η αρχηγός ήταν επίσης μεταξύ εκείνων που άλλαξαν γνώμη, ενώ η πέμπτη παίκτρια δεν έχει ακόμη κατονομαστεί.

Μόνο δύο άλλες που έλαβαν άσυλο παρέμειναν πίσω ως «αποστάτες».

Οι ανησυχίες για την ασφάλεια της ομάδας εντάθηκαν μετά τη δημοσίευση βίντεο στο οποίο ένας παρουσιαστής της κρατικής τηλεόρασης τους αποκαλούσε «προδότες» που έπρεπε να τιμωρηθούν για τη σιωπή τους κατά τη διάρκεια του εθνικού ύμνου στις 2 Μαρτίου, λίγες μέρες αφότου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν.

Οι αθλήτριες τραγούδησαν τον ύμνο στους δύο επόμενους αγώνες τους πριν αποκλειστούν – γεγονός που οδήγησε τους επικριτές να πιστεύουν ότι τους είχε ζητηθεί να τραγουδήσουν από κυβερνητικούς αξιωματούχους που τους συνόδευαν κατά τη διάρκεια του τουρνουά.

Η βοήθεια από την Αυστραλία

Ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστραλίας, Τόνι Μπερκ, επιβεβαίωσε αργότερα ότι πέντε παίκτριες που «ήθελαν να μείνουν στην Αυστραλία» είχαν συνοδευτεί από την αστυνομία σε ασφαλές μέρος, από το ξενοδοχείο της Γκολντ Κόαστ όπου διέμεναν.

Ο Μπερκ δήλωσε ότι συνάντησε τις γυναίκες στον ασφαλή χώρο και υπέγραψε τις αιτήσεις τους για βίζες περίπου στις 01:30 τοπική ώρα – κάτι που θα τους έδινε το δικαίωμα να ζήσουν, να εργαστούν και να σπουδάσουν στη χώρα.

Το BBC είδε μερικούς από τους συνοδούς τους να τρέχουν μέσα στο ξενοδοχείο προσπαθώντας να τις βρουν – αλλά είχαν ήδη φύγει.

Δύο ακόμη γυναίκες προστέθηκαν αργότερα στην ομάδα.

Ωστόσο, αφού ορισμένοι άρχισαν να αλλάζουν γνώμη, ο Μπερκ δήλωσε ότι η αυστραλιανή κυβέρνηση δεν μπορούσε να «αγνοήσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο οι παίκτριες λαμβάνουν αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες αποφάσεις».

Το υπουργείο Αθλητισμού του Ιράν δήλωσε τότε ότι είχαν «αποτρέψει τα σχέδια του εχθρού» εναντίον τους χάρη στο «εθνικό τους πνεύμα και τον πατριωτισμό τους» και κατηγόρησε την αυστραλιανή κυβέρνηση ότι «παίζει στο γήπεδο του Τραμπ».

Εν τω μεταξύ, το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, που συνδέεται με το IRGC, ανέφερε ότι οι παίκτριες είχαν αντιμετωπίσει «ψυχολογικό πόλεμο, εκτεταμένη προπαγάνδα και δελεαστικές προσφορές» στην Αυστραλία.

Με πληροφορίες από BBC