Η Tate Modern ανακοίνωσε την πρώτη της έκθεση αφιερωμένη αποκλειστικά στον Monet

Η Tate Modern ανακοίνωσε ότι το 2027 θα παρουσιάσει το Monet: Painting Time, την πρώτη της έκθεση αφιερωμένη αποκλειστικά στον Claude Monet.

Η Tate Modern θα παρουσιάσει το 2027 το Monet: Painting Time, την πρώτη έκθεσή της αφιερωμένη αποκλειστικά στον Claude Monet. Η έκθεση ανοίγει στις 25 Φεβρουαρίου και θα διαρκέσει έως τις 27 Ιουνίου 2027.

Το Monet: Painting Time εντάσσεται στο νέο εκθεσιακό πρόγραμμα της Tate και φέρνει στο Λονδίνο έργα από διεθνείς δανεισμούς, μαζί με σπάνια έργα από ιδιωτικές συλλογές. Σύμφωνα με την Tate, η έκθεση βασίζεται και σε νέα έρευνα γύρω από το έργο του Γάλλου ιμπρεσιονιστή.

Στο κέντρο της βρίσκεται η σχέση του Monet με τον χρόνο: οι φευγαλέες αλλαγές του φωτός, οι μετατοπίσεις των εποχών και η επιστροφή στα ίδια μοτίβα, από τα τοπία έως τα Water Lilies. Η Tate συνδέει αυτή τη ματιά και με τη βιομηχανική εποχή, όταν η εμπειρία του χρόνου άρχισε να αλλάζει ριζικά.

Η έκθεση οργανώνεται σε συνεργασία με το Musee de l’Orangerie στο Παρίσι, όπου θα παρουσιαστεί πρώτη, από τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 έως τις 25 Ιανουαρίου 2027, στο πλαίσιο των 100 χρόνων από τον θάνατο του Monet.

Η ανακοίνωση έγινε μαζί με το ευρύτερο πρόγραμμα της Tate για το 2027, στο οποίο περιλαμβάνονται επίσης νέα projects του David Hockney, της Baya και του Edvard Munch. Μέσα σε αυτό το πρόγραμμα, η έκθεση για τον Monet ξεχωρίζει ως μια από τις πιο συμβολικές κινήσεις του μουσείου για την επόμενη χρονιά.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΝΑΥΑΓΙΟ ΜΕΝΤΩΡ ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΓΛΥΠΤΟ ΔΙΑΚΟΣΜΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ

Πολιτισμός / Ναυάγιο ΜΕΝΤΩΡ: Νέα ευρήματα από το πλοίο του Έλγιν - Βρέθηκε θραύσμα από τον γλυπτό διάκοσμο του Παρθενώνα;

Το μπρίκι ΜΕΝΤΩΡ, που βυθίσθηκε τον Σεπτέμβριο του 1802 έξω από το λιμάνι του Αβλέμονα στα νοτιοανατολικά των Κυθήρων, ήταν ένα από τα ιδιόκτητα πλοία του Λόρδου Έλγιν
Το Ελληνικό Περίπτερο στην 61η Διεθνή Έκθεση Τέχνης – La Biennale di Venezia

Πολιτισμός / Το Ελληνικό Περίπτερο στην 61η Διεθνή Έκθεση Τέχνης – La Biennale di Venezia

Το Ελληνικό Περίπτερο στα Giardini της Βενετίας μεταμορφώνεται σε ένα σύγχρονο Πλατωνικό Σπήλαιο από τον Ανδρέα Αγγελιδάκη, τον εικαστικό και αρχιτέκτονα που εκπροσωπεί την Ελλάδα στην 61η Διεθνή Έκθεση Τέχνης – La Biennale di Venezia με το έργο «Escape Room», από τις 9 Μαΐου έως τις 22 Νοεμβρίου 2026. 
Τι σημαίνει όταν μια αρχαία κοινωνία θάβει παιδιά σαν πολεμιστές;

Πολιτισμός / Τι σημαίνει όταν μια αρχαία κοινωνία θάβει παιδιά σαν πολεμιστές;

Η ανακάλυψη δύο παιδικών ταφών με χάλκινα πολεμικά ζωνάρια στην Ποντεκανιάνο της Ιταλίας ξαναφέρνει στο προσκήνιο το ερώτημα για το πώς μια αρχαία κοινωνία απέδιδε κύρος, ρόλους και μέλλον ακόμη και στα παιδιά.
Ο Werner Herzog επιστρέφει με το Ghost Elephants, ένα ντοκιμαντέρ για τα τελευταία «φαντάσματα» της Αγκόλας

Πολιτισμός / Ο Werner Herzog επιστρέφει με το Ghost Elephants, ένα ντοκιμαντέρ για τα τελευταία «φαντάσματα» της Αγκόλας

Το Ghost Elephants ακολουθεί μια αποστολή αναζήτησης ελεφάντων στην Αγκόλα, αλλά στα χέρια του Werner Herzog γίνεται κάτι περισσότερο από ένα ντοκιμαντέρ. Γίνεται μια ιστορία για την εμμονή, τη σιωπή και το άγνωστο.
