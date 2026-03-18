Πακιστάν: Διακόπτει προσωρινά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Αφγανιστάν

Το Πακιστάν διακόπτει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του εναντίον του Αφγανιστάν «προσωρινά», ανακοίνωσε ο υπουργός Πληροφοριών Αταουλάχ Ταράρ με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Η παύση αυτή αποφασίστηκε κατόπιν αιτήματος της Τουρκίας, της Σαουδικής Αραβίας και του Κατάρ.

Οι εχθροπραξίες θα σταματήσουν κατά τη διάρκεια της γιορτής του Αΐντ, που σηματοδοτεί το τέλος του Ραμαζανιού.

Υπό μερικό κλείσιμο τελεί ο εναέριος χώρος του Πακιστάν

Η Αρχή Αεροδρομίων του Πακιστάν ανακοίνωσε στις αρχές του μήνα το μερικό κλείσιμο του εναέριου χώρου της για εμπορικές πτήσεις μέχρι το τέλος Μαρτίου.

Η απόφαση έρχεται εν μέσω εκτεταμένων διαταραχών στις αεροπορικές μεταφορές στην περιοχή λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Πάνω από 150 διεθνείς πτήσεις μεταξύ πακιστανικών πόλεων και προορισμών στη Μέση Ανατολή είχαν ακυρωθεί μέχρι τις 3 Μαρτίου, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Σε δήλωσή της, η Αρχή ανέφερε ότι επιλεγμένα τμήματα διαδρομών στις περιοχές πτήσεων του Καράτσι και της Λαχόρη δεν θα είναι διαθέσιμα καθημερινά από τις 9 π.μ. έως τις 3 μ.μ. (τοπική ώρα) από την Τρίτη έως τις 31 Μαρτίου «για λειτουργικούς λόγους».

Κάλεσμα Γκουτέρες για λήξη εχθροπραξιών

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ζήτησε πριν λίγο καιρό «άμεση παύση των εχθροπραξιών» μεταξύ του Αφγανιστάν και του Πακιστάν, σύμφωνα με όσα είχε ανακοινώσει ο εκπρόσωπός του.

«Ο γενικός γραμματέας ανησυχεί πολύ για την κλιμάκωση της βίας μεταξύ του Αφγανιστάν και του Πακιστάν, και για τον αντίκτυπο αυτής της βίας στον άμαχο πληθυσμό», δήλωσε ο Στεφάν Ντουζαρίκ στους δημοσιογράφους.

«Ζητεί την άμεση παύση των εχθροπραξιών και επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τις πλευρές να επιλύσουν τις διαφορές τους με διπλωματικά μέσα», πρόσθεσε ο Ντουζαρίκ.