Ιράν: Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο βόρειο τμήμα για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου

Η ανακοίνωση των IDF

Καπνός στο Ιράν μετά αεροπορικές επιδρομές που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα/ Φωτογραφία: Majid Saeedi/Getty Images
Το Ισραήλ εξαπέλυσε αεροπορικές επιθέσεις στο βόρειο τμήμα του Ιράν, όπως ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις IDF.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που αεροπορικές επιδρομές «χτυπούν» το βόρειο τμήμα της χώρας, από την έναρξη του πολέμου.

Νωρίτερα, ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το Ισραήλ έπληξε πλοία του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού στο λιμάνι Μπάνταρ Ανζαλί.

Ο στρατός αναφέρει ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν από την ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, σύμφωνα με πληροφορίες από τη Διεύθυνση Ναυτικής Πληροφοριών και τη Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών.

Οι IDF δηλώνουν, ότι θα επανέλθουν με περισσότερες λεπτομέρειες για τις επιθέσεις.

Με πληροφορίες από Times of Israel

Διεθνή / Στην Ινδία ένα εργαστήριο φτιάχνει ομοιώματα νεκρών για οικογένειες που πενθούν

Στην Κολκάτα της Ινδίας, το εργαστήριο του Subimal Das κατασκευάζει υπερρεαλιστικά ομοιώματα νεκρών σε φυσικό μέγεθος για οικογένειες που θέλουν να κρατήσουν ένα απτό ίχνος των αγαπημένων τους μέσα στο σπίτι.
