Διεθνή

Γαλλία: Hittler εναντίον Zielinski σε μια viral εκλογική μάχη

«Έχω δει άρθρα στο ίντερνετ να γράφουν ότι “το 37% των κατοίκων είναι χιτλερικοί!”» είπε ένας εκ των υποψηφίων

ΓΑΛΛΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ HITTLER ZIELINSKI Facebook Twitter
Εκλογές στη Γαλλία / EPA
0

Με τις δημοτικές εκλογές στη Γαλλία να βρίσκονται σε εξέλιξη, δύο είναι οι υποψήφιοι που έχουν τραβήξει τα βλέμματα, και σίγουρα όχι για το πολιτικό τους πρόγραμμα.

Ο λόγος για έναν δήμαρχο που διεκδικεί την επανεκλογή του, ο οποίος ονομάζεται Hittler, και για τον βασικό αντίπαλό του που φέρει το όνομα Zielinski.

Φυσικά, τα ονόματα δεν έμειναν ασχολίαστα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Γαλλία: Ποιοι είναι οι δύο υποψήφιοι που διεκδικούν την ψήφο του Arcis-sur-Aube 

Ο Σαρλ Ιτλέρ (Charles Hittler), δήμαρχος του Arcis-sur-Aube (πληθυσμός 2.785), δήλωσε στο BBC ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει: «Σε όλη μου τη ζωή υπήρχαν πειράγματα για το όνομά μου. Κάποιοι ζωγράφιζαν μουστάκια στις αφίσες μου. Δεν ήταν κάτι σοβαρό.

Αλλά τώρα έχει βγει εκτός ελέγχου. Έχω δει άρθρα στο ίντερνετ να γράφουν ότι “το 37% των κατοίκων είναι χιτλερικοί!”. Η σύζυγός μου είναι σε άσχημη κατάσταση».

Στα γαλλικά social media κυκλοφορούν «χιουμοριστικές» αναρτήσεις που συγκρίνουν την εκλογική μάχη με αυτή ανάμεσα στον Αδόλφο Χίτλερ και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο ίδιος ο δήμαρχος δηλώνει ότι η προσοχή αυτή τον κουράζει: «Αν ο κόσμος μιλούσε για την πόλη και τις πολιτικές μας, θα ήταν άλλο. Αλλά τους ενδιαφέρουν μόνο τα ονόματα».

Γαλλία: Γιατί δεν άλλαξε το όνομά του

Ο Hittler εξηγεί ότι η οικογένειά του προέρχεται από την Αλσατία, κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία.

Ο πατέρας του είχε μεταφερθεί στη Γερμανία ως εργάτης κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά την επιστροφή του, πολλοί τον προέτρεψαν να αλλάξει το επώνυμο.

«Ήταν το 1949, ο πόλεμος ήταν ακόμη νωπός. Αλλά η διαδικασία ήταν πολύ περίπλοκη και ακριβή, οπότε δεν το κάναμε», λέει.

Σήμερα, το επώνυμο τείνει να εξαφανιστεί, καθώς πολλά μέλη της οικογένειας έχουν υιοθετήσει άλλα ονόματα.

Ως προς τα πολιτικά τους προγράμματα, ο Hittler ηγείται κεντροδεξιού συνδυασμού, ενώ ο αντίπαλός του Αντουάν Ρενό-Ζιελίνσκι (Antoine Renault-Zielinski), 28 ετών, ανήκει σε ακροδεξιό πατριωτικό κίνημα.

Ο Zielinski εξηγεί ότι συχνά τον ρωτούν αν σχετίζεται με τον Ουκρανό πρόεδρο: «Τους λέω όχι, το πολωνικό επώνυμο τελειώνει σε “i”, ενώ το ουκρανικό σε “y”».

Με πληροφορίες από BBC

Tags

0

