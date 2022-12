Εύα Καϊλή: Τέθηκε εκτός ομάδας των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών

Να αναστείλει την ιδιότητα της ευρωβουλευτού Εύα Καϊλή ως μέλους της Ομάδας S&D αποφάσισε η ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Νωρίτερα, οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές, με αφορμή τα δημοσιεύματα για τη σύλληψη της ευρωβουλευτού για σκάνδαλο διαφθοράς, δήλωσαν συγκλονισμένοι από τους ισχυρισμούς περί διαφθοράς στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

The Socialists and Democrats group in the European Parliament has taken the decision to suspend MEP Eva Kaili’s membership of the S&D Group with immediate effect, in response to the ongoing investigations.