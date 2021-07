Στόχος ρατσιστικών επιθέσεων έγιναν οι τρεις μαύροι ποδοσφαιριστές της Αγγλίας που αστόχησαν στα πέναλτι στον τελικό του Euro 2020, το οποίο κατέκτησε η Ιταλία.

Λίγη ώρα μετά τον τελικό, ο Μάρκους Ράσφορντ, ο Τζέιντον Σάντσο και ο Μπουκάγιο Σάκα δέχθηκαν ρατσιστικές επιθέσεις στα social media, κάτι που προκάλεσε την αντίδραση τόσο της αστυνομίας όσο και της αγγλικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία σε ανάρτηση στο Τwitter ανέφερε ότι έχει γνώση των «προσβλητικών και ρατσιστικών» σχολίων στα social media, σε βάρος ποδοσφαιριστών, μετά τον τελικό. Η αστυνομία ξεκαθάρισε ότι αυτή είναι μία «απολύτως απαράδεκτη» συμπεριφορά, η οποία «δεν θα γίνει ανεκτή» και θα γίνει έρευνα για το θέμα.

We are aware of a number of offensive and racist social media comments being directed towards footballers following the #Euro2020 final.



This abuse is totally unacceptable, it will not be tolerated and it will be investigated.