Εσθονία: Ανησυχία για τα νέα από την Πολωνία - Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή του ΝΑΤΟ

Το υπουργείο Εξωτερικών της Εσθονίας εξέφρασε την ανησυχία του για τις πληροφορίες ότι δύο πύραυλοι έπεσαν σε αγρόκτημα στην Πολωνία κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

«Τα τελευταία νέα από την Πολωνία είναι άκρως ανησυχητικά. Συμβουλευόμαστε στενά την Πολωνία και άλλους συμμάχους. Η Εσθονία είναι έτοιμη να υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή του εδάφους του ΝΑΤΟ», έγραψε το υπουργείο στο Twitter. «Είμαστε σε πλήρη αλληλεγγύη με τη στενή μας σύμμαχο Πολωνία», πρόσθεσε.

Latest news from Poland is most concerning. We are consulting closely with Poland and other Allies. Estonia is ready to defend every inch of NATO territory. We’re in full solidarity with our close ally Poland 🇵🇱