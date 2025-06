Έρευνα στους Bob Vylan για σύνθημα με τους IDF στο Glastonbury – Απαγόρευση εισόδου στις ΗΠΑ

Οι Bob Vylan βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο των αρχών στη Βρετανία, καθώς ξεκίνησε επίσημη έρευνα για το αν τα συνθήματα που φώναξαν στη σκηνή του Glastonbury, ανάμεσά τους και το «θάνατος στους IDF», συνιστούν ποινικό αδίκημα.

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι η υπόθεση έχει καταγραφεί ως «παραβίαση της δημόσιας τάξης» και πως η έρευνα βρίσκεται σε αρχικό στάδιο, ενώ εξετάζεται αν υπάρχουν παραβάσεις σχετικές με την ισχύουσα νομοθεσία για εγκλήματα μίσους.

Παράλληλα οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακάλεσαν τις βίζες των μελών του συγκροτήματος, απαγορεύοντάς τους την είσοδό τους στη χώρα λόγω «ρητορικής μίσους». Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Κρίστοφερ Λαντάου , ανακοίνωσε ότι οι άδειες εισόδου των μελών του συγκροτήματος ακυρώθηκαν λόγω της «ρητορικής μίσους που κορυφώθηκε σε συνθήματα για θάνατο». «Ξένοι που εξυμνούν τη βία και το μίσος δεν είναι ευπρόσδεκτοι στη χώρα μας», έγραψε χαρακτηριστικά στο X (πρώην Twitter).

The @StateDept has revoked the US visas for the members of the Bob Vylan band in light of their hateful tirade at Glastonbury, including leading the crowd in death chants. Foreigners who glorify violence and hatred are not welcome visitors to our country.